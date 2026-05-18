60 की उम्र में जुड़वां बच्चों को दिया जन्म, 16 साल बाद सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुई ये चीनी महिला; रुला देगी कहानी

चीन में एक बार फिर शेंग हैलिन नामक महिला चर्चा के केंद्र में बनी है. इस महिला की कहानी लोगों को प्रेरणा दे रही है. 60 साल की उम्र में जुड़वां बेटियों को जन्म देकर शेंग हैलिन काफी चर्चा में आई थीं और अब 76 साल की उम्र में वे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों लोगों की प्रेरणा बन रही हैं.

दरअसल, चीन के अनहुई प्रांत में रहने वाली शेंग हैलिन ने अपने जीवन में कई दर्द सहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2009 में उन्होंने अपनी इकलौती बेटी और दामाद को खो दिया. उम्र बढ़ने के साथ इस अकेलेपन से जूझने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था. यही कारण है कि उन्होंने उम्रदराज होने के बावजूद मां बनने का फैसला किया.

60 साल की उम्र में बनी थीं मां

इसके बाद साल 2010 में उन्होंने मां बनने का फैसला किया. उन्होंने IVF के जरिए जुड़वा बेटियों को जन्म दिया. चीन में वद सबसे उम्रदराज महिला थीं, जिन्होंने 60 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो. शेंग हैलिन ने अपनी बेटियों का नाम झिझी और हुईहुई रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्भावस्था में मुश्किलों का सामना

हैरान करने वाली बात है कि हैलिन को गर्भावस्था के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड बढ़ने और भारी ब्लीडिंग की समस्याओं का सामना किया. हालांकि, मई 2010 में सीजेरियन सेक्शन के जरिए उन्होंने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया.

यह भी पढ़ें: जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?

कैसे चलाती हैं जीवन

बताया जाता है कि अपनी बच्चियों को पालने-पोसने के लिए भी उन्होंने पूरे चीन में पोषण और स्वास्थ्य पर लेक्चर दिए। इससे मिले पैसे से बच्चों की पढ़ाई और एक्स्ट्रा क्लासेस (पियानो और डांस) का खर्च वहन किया।

76 साल की उम्र में क्यों चर्चा में आई ये महिला?

गौरतलब है कि एक बार फिर चीन की यह महिला चर्चा के केंद्र में है. शेंग हैलिन अब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही हैं और Douyin (चाइनीज टिकटॉक) पर करीब 10 लाख फॉलोवर्स हैं. अपने वीडियोज में वह उन मात-पिता को सांत्वना और हौसला देने का काम करती हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं. हाल में ही उनके फोटो सीरीज को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नावाजा गया है, जिसके बाद वह फिर से सुर्खियों में आई हैं.

यह भी पढ़ें: Bullet Train: भगवा रंग और एयरक्राफ्ट जैसा डिजाइन... सामने आई देश की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर