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Hindi Newsपाकिस्तान-चीन60 की उम्र में जुड़वां बच्चों को दिया जन्म, 16 साल बाद सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुई ये चीनी महिला; रुला देगी कहानी

60 की उम्र में जुड़वां बच्चों को दिया जन्म, 16 साल बाद सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुई ये चीनी महिला; रुला देगी कहानी

चीन की 76 वर्षीय एक महिला एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई हैं. महिला का नाम शेंग हैलिन है और वह वर्तमान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर वह लोगों को अपना अनुभव शेयर कर रही हैं. हाल में ही उनके फोटो सीरीज को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद वह चर्चा में बनी हैं. आइए आपको उनकी प्रेरणास्रोत कहानी बताते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 06:38 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

चीन में एक बार फिर शेंग हैलिन नामक महिला चर्चा के केंद्र में बनी है. इस महिला की कहानी लोगों को प्रेरणा दे रही है. 60 साल की उम्र में जुड़वां बेटियों को जन्म देकर शेंग हैलिन काफी चर्चा में आई थीं और अब 76 साल की उम्र में वे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों लोगों की प्रेरणा बन रही हैं. 

दरअसल, चीन के अनहुई प्रांत में रहने वाली शेंग हैलिन ने अपने जीवन में कई दर्द सहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2009 में उन्होंने अपनी इकलौती बेटी और दामाद को खो दिया. उम्र बढ़ने के साथ इस अकेलेपन से जूझने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था. यही कारण है कि उन्होंने उम्रदराज होने के बावजूद मां बनने का फैसला किया. 

60 साल की उम्र में बनी थीं मां 

इसके बाद साल 2010 में उन्होंने मां बनने का फैसला किया. उन्होंने IVF के जरिए जुड़वा बेटियों को जन्म दिया. चीन में वद सबसे उम्रदराज महिला थीं, जिन्होंने 60 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो. शेंग हैलिन ने अपनी बेटियों का नाम झिझी और  हुईहुई  रखा है. 

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गर्भावस्था में मुश्किलों का सामना 

हैरान करने वाली बात है कि हैलिन को गर्भावस्था के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड बढ़ने और भारी ब्लीडिंग की समस्याओं का सामना किया. हालांकि, मई 2010 में सीजेरियन सेक्शन के जरिए उन्होंने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया.

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कैसे चलाती हैं जीवन 

बताया जाता है कि अपनी बच्चियों को पालने-पोसने के लिए भी उन्होंने पूरे चीन में पोषण और स्वास्थ्य पर लेक्चर दिए। इससे मिले पैसे से बच्चों की पढ़ाई और एक्स्ट्रा क्लासेस (पियानो और डांस) का खर्च वहन किया।

76 साल की उम्र में क्यों चर्चा में आई ये महिला? 

गौरतलब है कि एक बार फिर चीन की यह महिला चर्चा के केंद्र में है. शेंग हैलिन अब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही हैं और Douyin (चाइनीज टिकटॉक) पर करीब 10 लाख फॉलोवर्स हैं. अपने वीडियोज में वह उन मात-पिता को सांत्वना और हौसला देने का काम करती हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं. हाल में ही उनके फोटो सीरीज को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नावाजा गया है, जिसके बाद वह फिर से सुर्खियों में आई हैं. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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