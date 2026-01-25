59 साल की चीनी महिला ने IVF की मदद से दिया बच्चे को जन्म, जानें क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क

59 Year Old Chinese Woman Story: पूर्वी चीन में एक 59 साल की महिला ने IVF की मदद से एक बेटे को जन्म दिया है. महिला के एक बेटी थी फिर भी वो सालों से अकेलापन महसूस कर रही थी. चलिए जानते हैं महिला को अकेलापन क्यों महसूस हुआ और अब वो कैसा महसूस कर रही है.
Trending Photos
Shocking News: चीन से एक अजीब मामला सामने आया है. पूर्वी चीन में रहने वाली 59 साल की एक महिला IVF की मदद से मां बनी है. सालों से बच्चा पाने की इच्छा पूरी हो गई है. हालांकि उनकी एक बेटी है, जो विदेश में रहती है जिससे महिला को अकेलापन महसूस होता था. आखिरकार सालों बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है.
कब दिया बच्चे को जन्म?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बेटी के विदेश में होने के कारण कपल को अकेलापन महसूस होता था और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए महिला ने एक और बच्चे की चाहत रखी. जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को उन्होंने झांगजियागांग नंबर 1 पीपुल्स हॉस्पिटल में सिजेरियन के माध्यम से एक बेटे को जन्म दिया है और फिर एक बार मां बन गई हैं.
क्या बोली महिला?
59 साल की उम्र में IVF से मां बनी महिला का कहना है कि बेटे के जन्म से उनकी एक पुरानी इच्छा पूरी हो गई. बच्चे की आवाज सुनकर वे काफी खुशी महसूस कर रही हैं, उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि एक दिन उनका सपना पूरा हो जाएगा.
अकेलेपन से लिया फैसला
रिपोर्ट के अनुसार महिला की पहले से ही एक बेटी है, लेकिन वो विदेश में रहती है. बेटी दूर रहती है और इस वजह से उन्हें और उनके पति को अकेलापन महसूस होता था. महिला का कहना है, मेरी बेटी विदेश में रहती है और समय के साथ साथ मैं और मेरे पति अकेलापन महसूस करने लगे. इसके बाद उन्होंने एक और बच्चा पैदा करने का फैसला लिया. इसलिए के लिए उन्होंने खुद को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव किए. इसके बाद आखिरकार वे पिछले साल IVF की मदद से प्रेग्नेंट हुईं.
यह भी पढ़ें: ना रस्सी ना जाल... ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ा शख्स, 91 मिनट में किया हैरतअंगेज कारनामा
डॉक्टरों ने की निगरानी
महिला की उम्र 59 साल थी यही कारण था कि इस उम्र में प्रेग्नेंसी हाई रिस्क मानी जा रही थी. प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टरों ने महिला की सेहत पर पूरी निगरानी रखी. महिला ने बताया, “डॉक्टर मुझे रेगुलर मैसेज भेजकर हेल्थ के बारे में याद दिलाते थे. मुझे लगता था जैसे मैं कोई पांडा हूं, जिसकी बहुत सावधानी से देखभाल की जा रही हो.” हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर गुओ हुई पिंग का कहना है कि 59 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी में बच्चे में समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है.
यह भी पढ़ें: कहां और किसने बनाया भारत का पहला सिनेमा हॉल? जानें क्या था इस थिएटर का नाम
किन हालातों में हुई डिलीवरी?
प्रेग्नेंसी के दौरान महिला को कई हेल्थ प्रॉब्लम रही. उनका बीपी बढ़ गया था. इसके अलावा किडनी और यूरिक एसिड से जुड़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिली. डॉक्टरों ने 33 हफ्ते और 5 दिन में बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया. डॉक्टर गुओ का कहना है, "यह बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बहादुर मां है, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.