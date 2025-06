जींस-टॉप पहनकर कराची की सड़कों पर घूमी लड़की, क्यों फटी रह गई लोगों की आंखें?

Viral Video: पाकिस्तान की हकीकत किसी से छिपी नहीं है. घटिया मानसिकता वाले पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आता रहता है जिसमें इनकी सच्चाई दिख जाती है. बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें दो लड़कियां बिना हिजाब के जींस और टॉप पहने भीड़ वाली सड़क पर चल रही थी तो उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया था और उनके साथ मारपीट की थी. ऐसा ही एक और वीडियो कराची की सड़कों से सामने आया है. जिसमें जींस-टॉप पहनकर कराची की सड़कों पर घूम रही लड़की को लोग घूर- घूर कर देख रहे हैं.

घूर- घूर कर देखने लगे पाकिस्तानी

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि एक लड़की जींस-टॉप पहनकर कराची के सड़कों पर घूम रही है. वो जिस तरफ जा रही है उसे लोग घूर रहे हैं उसे अजीबो-गरीब निगाहों से देख रहे हैं. जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, वीडियो में दिख रहा है उनकी निगाहें बेहद घटिया तरीके से उसके ऊपर जा रही है. वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि कराची की सड़कों की यही हकीकत है.

This is the reality of Karachi’s streets.

In this experimental video, a mvsIim girl wearing jeans and a top walked around the city to observe how many perverts she’d encounter. and the conclusion was: almost everyone.

Why is perversion so deeply rooted in Pakistani society? pic.twitter.com/fmPA44Jotw

