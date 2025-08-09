'US, यूरोप में नहीं हो सकता ऐसा...', चीनी सड़क पर लावारिस हालत में दिखी करोड़ों की कार, टूरिस्ट की फटी रह गई आंखें

Viral Video: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी कीमती चीजों को काफी ज्यादा संभाल कर रखते हैं. हालांकि कुछ लोग इतने ज्यादा लापरवाह होते हैं कि उन्हें पैसों की परवाह नहीं रहती है वो अपना कीमती सामान भी इधर-उधर छोड़ देते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि चीन की सड़क पर एक पोर्श कार लावारिस हालत में खड़ी है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसका एक दरवाजा भी खुला हुआ है. यहां से एक ट्रेवल व्लॉगर गुजरा और ये आलम देखकर वो पूरी तरह से दंग हो गया.

शेयर किया वीडियो

ट्रेवल व्लॉगर ट्रैविस लियोन प्राइस ने लावारिस हालत में खड़ी इस पोर्श कार का वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, वीडियो बनाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ़ चीन में ही आप अपनी पोर्श को दरवाज़ा खुला छोड़कर लावारिस हालत में छोड़ सकते हैं. यहां की सुरक्षा का यही स्तर है. आगे उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका या यूरोप में ऐसा नहीं हो सकता है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने चीन की सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर को भी दर्शाया है.

उन्होंने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया लोग इसे काफी ज्यादा शेयर करने लगे, इस वीडियो को 96,200 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि लंदन में, आप अपना फोन बिना छीने सड़क पर भी नहीं चल सकते हैं. इसके अलावा एक ने लिखा कि निगरानी का स्तर कोई मजाक नहीं है. जबकि एक कमेंट में लिखा गया था कि अगर कोई इसे चुरा भी ले, तो आप इसे एक दिन में ही वापस पा सकते हैं. बस पुलिस को फ़ोन करना है, वीडियो निगरानी की जांच करनी है, फिर यह मिल जाता है. चीन में अपराध करके भागना लगभग नामुमकिन है.

एक अन्य ने लिखा कि जब मैं काम पर था, तो मैंने अपने घर का गैराज पूरा दिन खुला छोड़ दिया. एक भी चीज़ चोरी नहीं हुई. अगर अमेरिका में आपको लूटा जाता है, तो आप गेटो में रहते हैं. बीजिंग के तियाजिन-हेबेई इलाके में भी ऐसा करके देखो या पर्ल रिवर डेल्टा इलाके में, फिर बताओ कि वह सुरक्षित है.