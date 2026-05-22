इस टीवी एक्ट्रेस का शादीशुदा विधायक ने किया उत्पीड़न! मामला सामने आते ही मचा हड़कंप; जांच में जुटी एजेंसियां

पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस मोमिना इकबाल ने एक पंजाब के PML-N विधायक साकिब चधार पर ऑनलाइन हरासमेंट और धमकियां देने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस की शिकायत के पाकिस्तान की साइबर क्राइम जांच एजेंसी NCCIA इस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, हाल में ही टीवी अभिनेत्री और मॉडल मोमिना इकबाल और साकिब NCCIA के सामने पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए. एक्ट्रेस की शिकायत के बाद यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पड़ोसी मुल्क में अभिनेत्रियां भी सुरक्षित नहीं हैं. बता दें कि यह पूरा मामला मामला सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, कथित ऑनलाइन बदमानी से जुड़ा है.

एक्ट्रेस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

पाकिस्तानी एक्ट्रेस मोमिना इकबाल ने जांच अधिकारियों को बताया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गईं, जिसेस उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाना किसी की निजि जिंदगी और करियर पर बुरा असर डालने वाला है. एक्ट्रेस ने जां एजेंसी से मांग करते हुए इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की है.

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विधायक ने भी दर्ज कराया अपना बयान

गुरुवार (21 मई) को पाकिस्तान के NCCIA के सामने पेश होते हुए आरोपी साकिब चधर ने भी अपना बयान दर्ज कराया है. इस मामले में सोशल मीडिया एक्टिविटी और डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से सबूतों की जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले पर साकिब चधर की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

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पाक में बढ़े साइबर उत्पीड़न के मामले

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में बढ़े हैं, जिसमें फर्जी वीडियो और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के मामले शामिल हैं. विशेषकर टीवी और फिल्मी जगत से जुड़े लोगों को अक्सर इन विवादों में पड़ते देखा गया है. एक्ट्रेस मोमिना के आरोपों की जांच कर रही NCCIA ने बताया कि इस प्रकरण जाचं जारी है और आगे की कार्रवाई डिजिटल सबूतों के आधार पर किया जाएगा.

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