अफगान आतंकी पाकिस्तान में फैला रहे हिंसा, भारत और इजराइल की साजिश; PAK गवर्नर के बिगड़े बोल

Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बढ़ते उग्रवाद और असुरक्षा के बीच प्रांतीय सरकार से सैन्य अभियानों का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि असुरक्षा ने क्षेत्रीय विकास को प्रभावित किया है और स्थिरता के बिना व्यापार और निवेश असंभव है. कुंडी ने अफगान नागरिकों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने पर दस्तावेजों की आवश्यकता को रेखांकित किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:59 PM IST
Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने प्रांतीय सरकार से क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद और असुरक्षा के बीच सैन्य अभियानों का समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में आई गिरावट ने प्रदेश के विकास को प्रभावित किया है और स्थिरता के बिना कोई भी विकास परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती. नेशनल प्रेस क्लब में अपने संबोधन के दौरान गवर्नर कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार को सुरक्षा पहलुओं का समर्थन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि असुरक्षा ने न केवल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक हालात को खराब किया है, बल्कि व्यापार और निवेश के लिए भी स्थायी शांति की आवश्यकता है.

कुंडी ने आतंकवाद के बढ़ते मामलों के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने पाकिस्तान में हो रहे हमलों में अफगान नागरिकों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि अफगान नागरिकों को पाकिस्तान में रहने के लिए उचित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना दस्तावेजों के कोई भी विदेशी नागरिक पाकिस्तान में रह नहीं सकता, और यह नीति उन अफगानों पर भी लागू होती है जो पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं.

गवर्नर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया है कि वे अपनी भूमि का उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए न होने दें. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आतंकवादी समूह भारत और इजराइल के हितों की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इन्हें प्रभावी रूप से चुनौती दी है. इसके अलावा, कुंडी ने पाकिस्तान के रक्षा सहयोग और व्यापार में बढ़ती वैश्विक रुचि का भी उल्लेख किया, जो विदेशी नेताओं के लगातार दौरे में दिख रही है. उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति और रक्षा के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समर्थन को सकारात्मक रूप में पेश किया.

गवर्नर ने घरेलू राजनीति पर भी टिप्पणी की और कहा कि राजनीतिक विवादों को अपमानजनक टिप्पणियों के बजाय तर्कपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन पीटीआई नेतृत्व के असंगत बयानों का हवाला दिया जो सरकार के साथ बातचीत में मुश्किलें उत्पन्न कर रहे हैं. गवर्नर कुंडी की यह टिप्पणी खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद और आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के बीच आई है और इसने राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण चर्चाएं शुरू कर दी हैं.

