जलालाबाद में गिरा पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, अफगानिस्तान ने पायलट को बनाया बंदी; मुनीर की सेना की छीछालेदर

Afghanistan and Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष एक घातक स्तर पर पहुंच गया है. इस बीच शनिवार (28 फरवरी 2026) को अफगानिस्तानी शहर जलालाबाद में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफगानी सैन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने विमान के पायलट को जीवित पकड़ लिया और बंदी बना लिया. अफगानिस्तान ने दावा किया है कि इस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी विमान क्रैश होने के बाद पायलट पैराशूट की मदद से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अफगानी सैन्य अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया. ये घटना ऐसे समय पर हुई है, जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने हवाई हमला करते हुए अफगानिस्तान के कई शहरों के निशाना बनाया था. हालांकि, अभी यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह विमान क्रैश कैसे हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने बताया कि शनिवार सुबह जलालाबाद शहर और विशेष रूप से हवाई अड्डे के पास एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज सुनी गई. धमाकों से पहले आसमान में एक जेट विमान के उड़ने की भी आवाज आई. इसके कुछ समय बाद ही विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली. बता दें कि अफगानिस्तान का जलालाबाद शहर कई मायनों में बेदह खास है. यह नगरहाल प्रांत की राजधानी है, काबुल और पाकिस्तानी सीमा को जोड़ने वाले प्रमुख रास्ते पर यह स्थित है और एक रणनीतिक केंद्र के तौर पर माना जाता है.

अफगानिस्तान के अधिकारियों ने की पुष्टि

इस पूरे मामले पर अफगान पुलिस के प्रवक्ता तैयब हम्माद ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जलालाबाद शहर के छठे जिले में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया और उसके पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया. वहीं, पूर्वी अफगानिस्तान में सेना प्रवक्ता वाहिदुल्लाह मोहम्मदी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तानी विमान को अफगान बलों ने मार गिराया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है.

पाकिस्तान ने किया खंडन

हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अफगानिस्तान के दावे को झूटा करार दिया. इस्लामाबाद की ओर से कहा गया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी विमान गिराने और पायलट को पकड़ने की खबर पूरी तरीके से झूठे हैं और निराधार हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि यह एक झूठा दावा है. पूरी तरह से असत्य है.

