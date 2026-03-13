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पाकिस्तान में तालिबान का बड़ा हमला, मिसाइल से उड़ाया हमजा मिलिट्री सेंटर; कंधार अटैक का बदला लिया

Afghanistan Attack On Pakistan: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है, जिसमें इस्लामाबाद के प्रमुख मिलिट्री सेंटर 'हमजा' को निशाना बनाया गया. अफगान की तालिबान सरकार ने इसे पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई बताया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 13, 2026, 11:37 PM IST
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पाकिस्तान में तालिबान का बड़ा हमला, मिसाइल से उड़ाया हमजा मिलिट्री सेंटर; कंधार अटैक का बदला लिया

Pakistan-Afghanistan Conflict: पश्चिम एशिया में इन दिनों भीषण जंग जारी है. अमेरिका-इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं तो वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल समेत खाड़ी देशों पर हमला कर रहे हैं, हालांकि इस बीच एक और जंग पर भीषण जंग छिड़ती है. बता दें कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर स्थिति खराब होती नजर आई है. 

तालिबान का पाकिस्तान पर हमला 

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है. अफगानिस्तान ने इस हमले को पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले का बदला बताया. तालिबान के मुताबिक अफगान एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट क्षेत्र में पाककिस्तानी आर्मी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. यह जानकारी तालिबान सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्लाह फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर साझा की.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान ने फिर की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, काबुल में घर को बनाया निशाना, 4 की मौत

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पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई 

हमदुल्लाह फितरत ने बताया कि तालिबान ने डूरंड लाइन के पास स्थित एक वार कमांड सेंटर समेत किले के कमांड के ऑफिस को भी टारगेट किया.

इस हमले में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों समेत, सैनिकों के आवासीय इलाकों और गोदामों को नुकसान पहुंचाया गया है. इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एक अहम मिलिट्री सेंटर को टारगेट किया है. इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि यह हमला काउंटरिंग इनजस्टिस यानी अन्याय के जवाब में चलाए जा रहे जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया.    

ये भी पढ़ें- ईरान जंग के बीच अमेरिका को अचानक अफगानिस्‍तान की याद क्‍यों आई? पेशावर के ऑफिस में लगा दिया 'परमानेंट' ताला

मिलिट्री सेंटर 'हमजा' बना निशाना 

अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार अफगान एयरफोर्स ने शाम लगभग 5 बजे इस्लामाबाद के फैजाबाद में स्थित पाकिस्तानी सैन्य शासन के एक प्रमुख मिलिट्री सेंटर 'हमजा' को निशाना बनाया. मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की हालिया सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया है. बता दें कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने हाल ही में अफगानिस्तान के कंधार, काबुल, पक्तिका और पक्तिया  जैसे इलाकों में हमले किए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी. वहीं इस हमले में कई रिहायशी इलाकों के घर भी ध्वस्त हो गए थे. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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