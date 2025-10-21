'तनाव के पीछे भारत का हाथ नहीं...' Taliban के मंत्री ने मुनीर को दिखाई औकात; कह दी ये बात

Taliban-Pakistan War: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें भारत पर अफगान सरजमीं से पाकिस्तान के खिलाफ हो रही गतिविधियों में शामिल होने का दावा किया गया था. अफगान विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार और तथ्यहीन करार देते हुए स्पष्ट किया कि भारत का पाकिस्तान के साथ किसी भी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं है.

बता दें, इस्लामाबाद ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हालिया हिंसक गतिविधियों में भारत की संलिप्तता है जिसे अफगानिस्तान की धरती से अंजाम दिया जा रहा है. इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अफगान अधिकारियों ने कहा कि उनकी भूमि किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ साजिश या हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी. अफगान विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि अफगानिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अपने आंतरिक सुरक्षा मसलों के लिए किसी तीसरे देश को दोषी ठहराने के बजाय ठोस तथ्यों के आधार पर काम करे.

पाकिस्तान के आरोप निराधार: रक्षा मंत्री

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए ये आरोप निराधार हैं. हमारी नीति कभी भी अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगी. हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के साथ संबंध बनाए रखते हैं और उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में मजबूत करेंगे. साथ ही, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध बनाए रखेंगे. हमारा लक्ष्य रिश्तों को बढ़ाना है और तनाव पैदा करना नहीं. पाकिस्तान के आरोप निराधार, तर्कहीन और अस्वीकार्य हैं.