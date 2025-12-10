Advertisement
trendingNow13036560
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! पाकिस्तान को उसी के खेल में अफगानिस्तान ने दी अड़ंगी, कर दी डबल स्ट्राइक

DNA: मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! पाकिस्तान को उसी के खेल में अफगानिस्तान ने दी अड़ंगी, कर दी डबल स्ट्राइक

Afghanistan-Pakistan Fight: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जैसे तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उन्हें देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक करने वाला है. क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अब एक और कदम आगे बढ़ गई है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: मुनीर को हार्ट अटैक, इमरान की संदिग्ध मौत! पाकिस्तान को उसी के खेल में अफगानिस्तान ने दी अड़ंगी, कर दी डबल स्ट्राइक

Pakistan-Afghanistan Tension: चीन के प्रसिद्ध विद्वान कनफ्यूशियस ने कहा है कि पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें. इस सिद्धांत को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और फेल्ड मार्शल मुनीर पर पूरी तरह लागू कर दिया है. मुनीर और उसकी आतंकी फौज अफगानिस्तान को युद्ध की धमकी दे रही थी. सैन्य ताकत के बल पर अफगानों को डराने और दबाने की कोशिश कर रही है. अब अफगानिस्तान ने भी धमकी वाली भाषा में ही पाकिस्तान को जवाब दिया है.

वायरल वीडियो में जेट ने बिल्डिंग पर बरसाए बम

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फाइटर जेट बिल्डिंग पर बम बरसा रहा है. बारूदी बारिश के बाद तेज धमाका होता है और बिल्डिंग तबाह हो जाती है. जिस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है. वीडियो के बाईं तरफ एक लोगो लगा है जिसमें बॉर्डर फोर्स लिखा है. बम से बिल्डिंग तबाह हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

एयर स्ट्राइक का ये वीडियो सिर्फ 6 सेकंड का है. इसे दो बार जोड़कर 13 सेकंड का बनाया गया है. पूरे वीडियो में एक अफगानी कमांडर की आवाज गूंज रही है. पश्तो में पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि हमारी तरफ नजर उठाई तो कयामत बरपेगी. वीडियो अफगान डिफेंस फोर्स नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से जारी किया गया है.

एक कदम और आगे बढ़ी जंग

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जैसे तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उन्हें देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक करने वाला है. क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अब एक और कदम आगे बढ़ गई है. इन सवालों का जबाव तलाशने से पहले हम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एयर पावर के बारे में बताते हैं.

  • अफगानिस्तान के पास कुल 9 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 850 से ज्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं.

  • अफगानिस्तान के पास कोई अपना फाइटर जेट नहीं है. वहीं पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं.

  • पाकिस्तान की ताकत को ऐसे समझिए कि उसके पास चीन के JF-17 फाइटर जेट हैं. ये 1350 किलोमीटर तक मार कर सकता है. जबकि अफगानिस्तान की लंबाई सिर्फ 1200 किलोमीटर है. यानी पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान की एयर पावर के निशाने पर है.

  • अफगानिस्तान के पास कुछ पुराने Mi-17 और Mi-8 हेलिकॉप्टर हैं. वहीं पाकिस्तान के पास कई आधुनिक हेलिकॉप्टर हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान के पास अपने और तुर्की के विध्वंसक ड्रोन भी हैं

  • अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है. यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाई हमले को रोक नहीं सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है.

अब सवाल ये है कि एयर पावर में पाकिस्तान मजबूत है, अफगानिस्तान के पास तो हवाई हमले के लिए फाइटर जेट्स भी नहीं है. फिर अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान को धमकी दे रहा है. क्या तालिबान पाकिस्तान को उकसा रहा है. या फिर रणनीति कुछ और है.

अफगानिस्तान का साइकोलॉजिकल वॉर!

ये अफगानिस्तान की साइकोलॉजिकल लड़ाई है. सरल शब्दों में कहें तो ये मुनीर आर्मी के खिलाफ तालिबान का प्रोपेगेंडा वॉर है. याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर मोर्चे पर बुरी तरह पिटने के बाद भी मुनीर और उसके अनुचरों ने कैसे प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए ये जताने की साजिश की थी कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया है. सोशल मीडिया, AI वीडियो और डीपफेक का सहारा लेकर पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी झूठी वीरता की काल्पनिक कहानी तैयार की थी. हालांकि उनके इस प्रोपेगेंडा को भारतीय शूरवीरों ने ध्वस्त कर दिया

अब तालिबान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा यानी झूठे प्रचार वाली रणनीति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर रहा है. और सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा है प्रोपेगेंडा वॉर में भी अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ा है. इसे समझिए.

दी थी इमरान की मौत की खबर!

26 नवंबर को अफगान मीडिया हैंडल्स ने सोशल मीडिया पर अदियाला जेल में इमरान खान की संदिग्ध मौत की खबर शेयर की. तारीख याद रखिएगा 26 नवंबर, वो तारीख जब आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जाने की सरगर्मी चल रही थी.

अंग्रेजी विद्वान जॉन रस्किन ने कहा है कि झूठ तीन बार दुनिया घूम आता है, जब तक सच अपना कोट उठाता है. अफगान मीडिया के प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ. इमरान की संदिग्ध मौत वाली पोस्ट के बाद पाकिस्तान में हंगामा हो गया. इमरान समर्थक सड़क पर उतर आए, अदियाला जेल के बाहर जमकर बवाल हुआ. आसिम मुनीर को मजबूरी में इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन से करानी पड़ी. उससे CDF बनाने वाली फाइल भी लेट हो गई. 

क्या मुनीर को पड़ गया दिल का दौरा?

अब अफगान मीडिया की नई पोस्ट देखिए. दावा किया गया है कि आसिम मुनीर को दिल का दौरा पड़ा है. वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है. ऐसे वक्त में जब आसिम मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद सबकुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है. अफगान मीडिया ने फिर मुनीर को टारगेट किया है. उसे अनफिट बताया है. समझिए इस प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए अफगानिस्तान मुनीर को कमजोर और अनफिट साबित करना चाहता है. प्रोपेगेंडा का जिक्र हो और हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबल्स की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगा. गोएबल्स ने कहा था कि लोग झूठ को जितनी बार दोहराते हैं, वो उतना ही सच लगने लगता है.

पाकिस्तान की उसी के गेम में लगाई क्लास 

अब तक पाकिस्तान खुद को इस थ्योरी का मास्टर समझता था. लेकिन अब अफगानिस्तान ने मास्टर की ही क्लास लगा दी है. अफगानिस्तान ने बता दिया है कि वो प्रोपेगेंडा वॉर में उस्ताद कहे जाने वाले पाकिस्तान से आगे निकल चुका है. सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया में सरकारें गिरीं. मिस्र में होस्नी मुबारक की 30 साल की सरकार प्रोपेगेंडा वॉर के कारण चली गईं. तालिबान पाकिस्तान और मुनीर के साथ यही करना चाहता है. समझिए प्रोपेगेंडा के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहता है. इससे शहबाज कमजोर होंगे, जाहिर है मुनीर की ताकत भी घटेगी.

पश्तूनों को भड़का कर वो पाकिस्तान में अशांति फैलाना चाहता है. अगर हिंसा भड़की तो जाहिर है मुनीर के खिलाफ असंतोष बढ़ेगा और वो कमजोर होगा. तालिबान PTI के पक्ष में जनमत बनाना चाहता है, साथ ही पाकिस्तान की सेना का मनोबल भी तोड़ना चाहता है. इसलिए तालिबान लगातार पाकिस्तान विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है ताकि पाकिस्तान में अशांति बढ़े, राजनीतिक उथल-पुथल हो, और मुनीर कमजोर हो.

मुनीर के मुल्क पर आर्थिक स्ट्राइक

अफगानिस्तान पाकिस्तान को सिर्फ प्रोपेगेंडा से ही चोट नहीं पहुंचा रहा है. व्यापार बंद कर उसने मुनीर के मुल्क पर आर्थिक स्ट्राइक भी की है. अक्टूबर में हुई झड़प के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं. इससे पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के नुकसान के दावे किये जा रहे हैं. पाकिस्तान में चावल, दवाएं और कच्चा माल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इसका 45% निर्यात अफगानिस्तान को होता था. सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों को अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला पाकिस्तानी निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है.

अफगानिस्तान की इस आर्थिक स्ट्राइक का असर ये हुआ है कि पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपये किलो से भी ऊपर पहुंच गया है. सिर्फ टमाटर के दाम नहीं बढ़े हैं. फल और सूखे मेवे भी आम पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं. ये सबकुछ अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता था. आपके मन में ये सवाल भी होगा कि पाकिस्तान को निर्यात बंद करने से अफगानिस्तान को भी नुकसान हो रहा होगा. ऐसा नहीं है.

दूसरे देशों के लिए अफगानिस्तान ने खोले बॉर्डर

दरअसल अफगानिस्तान ने दूसरे देशों के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए हैं. दो दिन पहले ही तेल लेकर रूस की ट्रेन अफगानिस्तान पहुंची. दवा बनाने के लिए हाल में ही अफगानिस्तान ने भारत से समझौता किया है. इसी तरह ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान का निर्यात 70 प्रतिशत तक बढ़ा है. तुर्कमेनिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान अपने प्रोडक्ट मध्य एशिया के दूसरे देशों तक भेज रहा है.
भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान ने एयर कार्गो सर्विस शुरू की है

अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त होकर दुनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे पाकिस्तान का घाटा ही घाटा है. वहीं अफगानिस्तान अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रहा है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब