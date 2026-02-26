पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान का दावा 15 पोस्ट पर किया कब्जा

तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में हुए पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बदले में अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर अटैकिंग ऑपरेशन शुरू किए हैं. अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया है. वहीं तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तानी मिलिट्री सर्कल के बार-बार उकसाने और उल्लंघन के जवाब में, डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों और ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अटैकिंग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं.'

(यह एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसे अपडेट किया जा रहा है)