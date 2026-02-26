Advertisement
पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान का दावा 15 पोस्ट पर किया कब्जा

पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान का दावा 15 पोस्ट पर किया कब्जा

Afghanistan Attack on Pakistan: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है. अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:42 PM IST
तालिबान का पाकिस्तान पर हमला
तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में हुए पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बदले में अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर अटैकिंग ऑपरेशन शुरू किए हैं. अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया है. वहीं तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तानी मिलिट्री सर्कल के बार-बार उकसाने और उल्लंघन के जवाब में, डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों और ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अटैकिंग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं.'

 

(यह एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसे अपडेट किया जा रहा है)

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

PakistanAfghanistan

