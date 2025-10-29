Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

अब अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच होगी खुली जंग! इस्तांबुल में शांति वार्ता पर नहीं बनी सहमति, बौखलाए पाक रक्षा मंत्री ने युद्ध का किया ऐलान

Afghanistan-Pakistan peace talks End: दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर हाल ही में भारी झड़पें हुईं. दर्जनों जवान शहीद, कई आतंकी मारे गए. 19 अक्टूबर को दोहा में सीजफायर हुआ, लेकिन तुर्की-कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई और बात जंग तक आ गई, जानें पूरी बात.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 29, 2025, 07:07 AM IST
अब अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच होगी खुली जंग! इस्तांबुल में शांति वार्ता पर नहीं बनी सहमति, बौखलाए पाक रक्षा मंत्री ने युद्ध का किया ऐलान

Afghanistan-Pakistan With Open War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में शांति बातचीत बिना किसी हल के खत्म हो गई. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ा है. पाक ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया. जिसके बाद सीजफायर बरकरार है, पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है. पाक रक्षा मंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया है. समझते हैं पूरी कहानी.

बातचीत का क्या था मकसद?
दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर हाल ही में भारी झड़पें हुईं. दर्जनों जवान मारे गए, कई आतंकी मारे गए. 2021 से तालिबान की सत्ता आने के बाद ये सबसे खतरनाक झड़पें थी. वैसे तो 19 अक्टूबर को दोहा में सीजफायर तो हुआ, लेकिन स्‍थायी समाधान के लिए 25 अक्टूबर से तुर्की-कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में बातचीत हुई जिसका कोई परिणाम नहीं निकला. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक युद्धविराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस्तांबुल में हुई वार्ता बिना किसी व्यावहारिक समाधान के समाप्त हो गई. यह इस महीने हुई घातक झड़पों के बाद क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ा झटका है. 

पाकिस्तानी मंत्री का गुस्सा फूटा
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बयान जारी कर कहा, “अफगान पक्ष मुख्य मुद्दे से भटकता रहा, जिम्मेदारी लेने की बजाय दोषारोपण करता रहा. कोई काम का हल नहीं निकला.” उन्होंने तालिबान पर टीटीपी को काबू करने से इनकार का इल्जाम लगाया. पाक का कहना है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने सुरक्षित हैं, जो पाक सेना पर हमले करते हैं. 

तालिबान का जवाब: हमारे पास कंट्रोल नहीं
अफगान सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने साफ कहा, “टीटीपी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं.” दोनों तरफ से एक-दूसरे पर इल्जाम लगाए गए. एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बारे में इस्लामाबाद का कहना है कि वह अफ़ग़ानिस्तान में बेख़ौफ़ होकर काम करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक तालिबान सूत्र ने कहा कि इस मुद्दे पर "तनावपूर्ण बातचीत" के बाद यह बातचीत समाप्त हो गई. 

'समझौता नहीं हुआ तो खुली जंग होगी'
अक्टूबर में हुई झड़पें काबुल समेत अन्य जगहों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद शुरू हुईं, जिसमें टीटीपी प्रमुख को निशाना बनाया गया था. तालिबान ने 2,600 किलोमीटर (1,600 मील) लंबी सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले करके जवाब दिया. उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह ही रखा है कि अफगानिस्तान शांति चाहता है, लेकिन इस्तांबुल में समझौता न होने का मतलब खुला युद्ध होगा. यानी अब एक ही रास्ता बचा है जंग. असल में क्या होगा? यह समय बताएगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

