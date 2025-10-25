Advertisement
पाकिस्तान-चीन

क्या सीजफायर पर बनेगी बात? पाकिस्तान के दोस्त तुर्किये और कतर लगा रहे तालिबान से गुहार

Afghanistan-Pakistan Ceasefire: सीजफायर के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की चर्चा शनिवार को तुर्किेये के शहर इस्तांबुल में शुरू हुई. यह बैठक कतर और तुर्किये की संयुक्त मध्यस्थता में 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई वार्ता के पहले दौर के बाद हो रही है. इस दौरान, दोनों पक्षों ने कई दिनों तक सीमा पर हुई भीषण झड़पों के बाद तत्काल युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:22 PM IST
Afghanistan-Pakistan Ceasefire: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर दूसरे दौर की वार्ता शनिवार को तुर्किये के इस्तांबुल में शुरू हो गई. यह बैठक कतर और तुर्किये की मध्यस्थता में हो रही है और इसे इस महीने की शुरुआत में सीमा पर हुई तीव्र झड़पों के बाद दोनों पक्षों द्वारा तय किए गए युद्धविराम समझौते के एक हफ्ते बाद आयोजित किया गया है. इस्लामिक अमीरात के गृह उप मंत्री हाजी नजीब के नेतृत्व में अफगान प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल है. अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल तुर्किये में शेष मुद्दों पर चर्चा करेगा. वहीं, पाकिस्तानी पक्ष का प्रतिनिधित्व दो सदस्यीय सुरक्षा अधिकारियों वाला दल कर रहा है.

 युद्धविराम को स्थिर बनाना चाहता है पाकिस्तान

कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम को स्थिर बनाना और इसे विश्वसनीय एवं टिकाऊ तरीके से लागू करना है. दोनों पक्ष दोहा में हुए समझौते के अनुसार तुरंत युद्धविराम लागू करने और स्थायी शांति एवं स्थिरता के लिए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए थे. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इस्तांबुल बैठक के दौरान एक ठोस और सत्यापन योग्य निगरानी तंत्र स्थापित करने की उम्मीद है, ताकि अफगान धरती से पाकिस्तान में उत्पन्न आतंकवाद के खतरे को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अंद्राबी ने कहा कि हम इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता में उसी उद्देश्य और इरादे के साथ भाग ले रहे हैं, जिसके साथ हमने दोहा में हिस्सा लिया था. 

