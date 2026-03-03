Advertisement
पाकिस्तान-चीन
फिर पाकिस्तान में घुसे अफगान लड़ाके, डूरंड लाइन पार कर दो-चार नहीं कई चौकियों पर जमाया कब्जा, सीमा पर तेज हुई जंग

फिर पाकिस्तान में घुसे अफगान लड़ाके, डूरंड लाइन पार कर दो-चार नहीं कई चौकियों पर जमाया कब्जा, सीमा पर तेज हुई जंग

Afghanistan Pakistan clash: अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग छिड़ी है. दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तालिबान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने डूरंड लाइन को पार कर लिया है. साथ ही 8 और चौकियों पर कब्जा कर लिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 03, 2026, 09:18 AM IST
फिर पाकिस्तान में घुसे अफगान लड़ाके, डूरंड लाइन पार कर दो-चार नहीं कई चौकियों पर जमाया कब्जा, सीमा पर तेज हुई जंग

Durand Line Conflict: एक तरफ इजरायल-अमेरिका की ईरान से जंग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. अफगानिस्तान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है तालिबानी सेना ने डूरंड लाइन को पार कर लिया है और कई सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया है. दोनों देशों के बीच पिछले 5 दिनों से जंग छिड़ी हुई है. 

अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर शोराबक इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर 8 और पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है. इतना ही नहीं पाकिस्तानी मिलिट्री का गोला-बारूद जब्त कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डूरंड लाइन के पास कंधार प्रांत के मारूफ जिले में अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लड़ाई चल रही है. मारूफ में दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि तीन घायल हुए हैं और एक पाकिस्तानी मिलिट्री चौकी में आग लगा दी गई है.

पाकिस्तान ने लगाया था अफगानिस्तान पर आरोप
24 फरवरी की शाम को तालिबान सेनाओं ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट और मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए थे. इसे लेकर तालिबान ने कहा कि यह ऑपरेशन 21 फरवरी को किए गए पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में किया गया था. इन हमलों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि पहले के हमलों में मारे गए लोगों में आम लोग भी थे. जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये आरोप लगाया कि वो ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं जो पाकिस्तानी सरकार को गिराना चाहते हैं. 

तालिबान ने किया बड़ा दावा
इसके बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास तालिबान के ठिकानों पर हवाई  हमलों से जवाब दिया, जबकि नंगरहार और काबुल के आसपास के लोगों ने फिर से बमबारी भी की. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने तालिबान बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है और उनके दर्जनों बेस नष्ट कर दिए हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि उसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है. तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता एनायतुल्लाह खोवारजमी ने दावा किया कि संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 100 से ज्यादा दुश्मन सैनिक मारे गए और 25 से अधिक पाकिस्तानी सैन्य चौकियां कब्जे में ली गई हैं.

UN पर भी उतारा गुस्सा
UN और रूस ने दोनों पक्षों से तुरंत सीजफायर लागू करने संयम बरतने और डिप्लोमेसी का सहारा लेने की अपील की है. क्योंकि इसकी वजह से सीमा पर रहने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. हालांकि अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिषद साख खो चुकी है और वो ऐसी बैठकें करती है जिसका कुछ नतीजा नहीं निकलता है. 

Afghanistan Pakistan Clash

