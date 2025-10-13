Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान पर '71' जैसा सरेंडर वाला प्रहार? PAK फौज में हड़कंप, अफगानों से जान बचाने के लिए किया ऐसा काम

Pakistan Afghanistan Clash: एशिया कप में आपने सुना होगा कि पाकिस्तानियों ने सिलेबस तो अभिषेक शर्मा का पढ़ा था, मगर एग्जाम में तिलक वर्मा आ गए. पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा रिपीट हो गया. पाकिस्तानी भारत के साथ जंग लड़ने की तैयारी में था, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसी मार मारी कि उसके फौजियों को पतलून छोड़ भागना पड़ा. रिपोर्ट चौंका देगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:34 AM IST
Pakistan Taliban Clash: पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके खुद को तीस मार खां समझ रहा था. उधर पश्चिम दिशा से अफगानों ने PAK फौज को ऐसी मार मारी की बेचारे आसिम मुनीर का बुढ़ापा खराब हो गया. फील्ड मार्शल की बची खुची इज्जत का जनाजा तो पाकिस्तानी पब्लिक ने खुद चीख-चीखकर अपनी फौज की पिटाई की लाइव कमेंट्री करके निकाल दिया. पाकिस्तानी अवाम अपने चैनलों और सोशल मीडिया पर दर्द की दास्तां सुनाते रह गए. 

पाकिस्तान से भारी मिस्टेक हो गया!

अफगानिस्तान के हमले में दावा किया गया कि पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया. 20 चौकियों पर कब्जा किया. फाइटर जेट मार गिराया और आसिम मुनीर के 7 जवानों को अगवा कर लिया. सिर्फ 2 घंटे की जंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का वो हाल बना दिया कि पाकिस्तानी फौज के सैनिक जान बचाने के लिए चौकिां छोड़ भागते नजर आए. जो अफगानिस्तान में घुसकर मारने की बात कर रहे थे वो अचानक छिपने कजगह तलाशने लगे.

पाकिस्तानियों ने किया '1971' जैसा सरेंडर?

मुनीर के कई बहादुर जवान को मारे डरके कैमरे पर सरेंडर तक करते नजर आए. पाकिस्तानी अपनी खोखली फौज की इस हालात को झुठला ना दे, इसके लिए अफगानिस्तान सरकार ने बंधक बनाए गए 7 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर भी जारी की. जिसने पाकिस्तान में 1971 के जख्मों को एक बार फिर कुरेद किया.

पतलून छोड़ भागे पाकिस्तानी फौजी!

जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच मौजूद डूरंड लाइन की 27 चौकियों पर जबरदस्त गोलीबारी हुई. 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान की फौज 20 चौंकियों से भाग खड़ी हुई. कई चौंकियों में पाकिस्तान की सेना अपने हथियारों से लेकर पतलूनें तक छोड़कर भाग गई. जिसका सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है.

पाकिस्तानियों ने कहा, 'देखिए बड़ी आसान बात है और काम भी बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए कि इनके ऊपर जब प्रेशर आता है, जब जोर पड़ता है तो ये अपने चेक पोस्ट से निकलकर थोड़ा आगे जाकर अपनी पतलून उतारकर फेंक देते हैं और वैसे ही निकल लेते हैं. या पहले से इन्होंने कोई सिविलियन पैजामा अपने साथ रखा होता है, कोई सलवार नाड़ा रखा होता है कि भाई अगर ऐसा टाइम आएगा तो भाई पतलून उतारो, सलवार, पैजामा पहनों और भागो वहां से.'

अमेरिका को बगराम बेस दिलवाने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड से गद्दारी!

पाकिस्तान के अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं. हमले की पहल पाकिस्तान की तरफ से 9 अक्टूबर को काबुल पर एयर स्ट्राइक करके की, जिसमें TTP चीफ नूर वली मेहमूद को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिसके जवाब में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान की फौज ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला कर दिया. असल में ये पूरी लड़ाई अमेरिका को बगराम एयरबेस दिलाने के लिए हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट किया था. जिसमें अफगानिस्तान से बगराम बेस वापस देने की मांग की थी. ट्रंप ने ऐसा ना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी.

अफगानिस्तान को हल्के में लेना पाकिस्तान को बैक फायर कर गया. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बचने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई थी. इस बार मिडिल-ईस्ट से मदद मांगी और दो मुस्लिम मुल्कों के टकराव की दुहाई थी. जिसके बाद कतर और सऊदी अरब ने अफगान सरकार से बात करके सीजफायर करवाया. लेकिन पाकिस्तान की गद्दारी देखिए जैसे ही अफगानिस्तान ने युद्ध रोका, मुनीर ने काबुल से कंधार तक ड्रोन हमला करा दिया.

