12 पाकिस्तानी फौजी ढेर, चौकियों पर कब्जा... सरहद पर रातभर क्या-क्या हुआ? 11 बजे तालिबान की प्रेस कांफ्रेंस

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव जारी है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव के बीच शनिवार 11 अक्टूबर 2025 की देर रात पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई. इस दौरान तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सेना ने डूरंड लाइन पर कई पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसमें अस्थिर कुनार और हेलमंद प्रांत भी शामिल हैं.

पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा

एक अफगानी रक्षा अधिकारी ने अपने बयान में कहा,' तालिबान बलों ने कुनार और हेलमंद प्रांतों में डूरंड रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है.' सीमा पर जारी संघर्ष में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और कई सैनिक घायल गैं.

Afganistan media reports strikes by Afghan forces on Pakistan post at Durand line in retaliation of Pakistani attacks in Kabul & violation of Afghanistan sovereignty.

बहरामचा जिले के शाकिज, बीबी जानी और सालेहान इलाकों के साथ-साथ पक्तिया के अरयूब जाजी जिले में भी भीषण लड़ाई की खबर है.

PAK-अफगानिस्तान में तनाव

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खोवाराजमी ने तालिबान की ओर से की गई इस कार्रवाई को पाकिस्तान की ओर से अफगान हवाई इलाके के उल्लंघन के जवाब में एक जवाबी कार्रवाई बताया है. उन्होंने जानकारी दी कि स्थानीय समयानुसार आधी रात तक दोनों देशों के बीच झड़पें समाप्त हो गईं. खोवाराजमी ने कहा,' अगर विरोधी पक्ष फिर से अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है, तो हमारे सशस्त्र बल उनके हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और कड़ी प्रतिक्रिया देंगे.' इस बीच कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने और साथ ही बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया.'

पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने हुए टारगेट

बता दें कि सीमा पर भीषण जंग पाकिस्तान की ओर से काबुल के पास किए गए एक हवाई हमले के कुछ दिनों बाद शुरू हुई है. अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने कहा कि कि इस कार्रवाई के बाद नांगरहार और कुनार में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर जवाबी कार्रवाई की गई, हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस हमले की न ही पुष्टि की गई और न ही इसका खंडन किया गया. अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा,' आज रात के हमलों में पाकिस्तानी पक्ष की सुविधाएं और उपकरण नष्ट हो गए.ट मंत्रालय ने आगे दावा किया कि कुनार और हेलमंद में 1-1 चौकी नष्ट हो गई, जबकि पाकिस्तानी सेना को तालिबान लड़ाकों के हाथों हताहत होने और कई हथियार और वाहन खोने की भी खबर है.'

PAK-अफगानिस्तान के बीच क्यों हुआ संघर्ष?

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में अफगान सेना ने कार्रवाई की।

डूरंड लाइन क्या है ?

डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, जो दोनों देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है.