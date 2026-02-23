'सही समय पर बहुत करारा जवाब देंगे…', पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में 80 लोगों को मारा, तालिबान ने बदला लेने की खाई कसम

Afghanistan promises appropriate response Pakistani strikes: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से खटपट बढ़ गई है. 22 फरवरी 2026 की रात को पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में घुसकर बमबारी कर दी. पाकिस्तान का कहना है कि ये हमले टीटीपी और ISIS जैसे ग्रुप्स के खिलाफ थे, जो हाल के सुसाइड अटैक्स के जिम्मेदार हैं. लेकिन अफगानिस्तान वाले इसे आम लोगों पर अत्याचार बता रहे हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं. चलिए डिटेल में जानते हैं क्या हुआ.

पाकिस्तान का दावा: आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक

जियो न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद के सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान के नंगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में सात जगहों पर पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक में 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. पाकिस्तान ने हाल के सुसाइड हमलों के जवाब में इस इलाके में कई हमले किए हैं, जिसके लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया है. जिन जगहों पर हमला किया गया, उनमें कथित तौर पर नंगरहार में न्यू सेंटर नंबर 1 और न्यू सेंटर नंबर 2, खोस्त में ख्वारजी मौलवी अब्बास सेंटर, नंगरहार में ख्वारजी इस्लाम सेंटर और ख्वारजी इब्राहिम सेंटर, और पक्तिका में ख्वारजी मुल्ला रहबर और ख्वारजी मुखलिस यार शामिल थे. पाकिस्तान का आरोप है कि 2020 दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन अफगानिस्तान कर रहा है, जहां तालिबान ने वादा किया था कि उनकी जमीन से कोई टेरर नहीं होगा.

अफगानिस्तान का दावा- निर्दोषों पर हमला, महिलाएं-बच्चे शहीद

अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि हमलों में मदरसा और घरों पर बम गिरे. कम से कम 17 लोग मारे गए, 6 लापता, दर्जनों घायल. उन्होंने कहा- ये सिविलियन एरिया थे, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है. तालिबान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अफगान विदेश मंत्रायल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब भी कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तालिबान का ऐलान- करारा जवाब देंगे

पाकिस्तानी हमले के बाद से ही अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रही तालिबान सरकार भड़क गई है तीखी प्रतिक्रिया दी है. तालिबान के प्रवक्ताओं ने साफ कहा है कि हम सही समय पर बहुत करारा जवाब देंगे. इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

पाकिस्तान का पक्ष क्या है?

पाकिस्तान का कहना है कि उसके शहरों में लगातार हो रहे हमलों के पीछे अफगान जमीन का इस्तेमाल हो रहा था। सरकार के मुताबिक नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। सूचना मंत्रालय ने इसे जवाबी और सटीक सैन्य ऑपरेशन बताया है.

दोनों देशों के बीच हालात खराब?

2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब रहे हैं. सीमा पर झड़पें, आतंकी आरोप और राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद थे, लेकिन इस एयर स्ट्राइक ने हालात को और गंभीर बना दिया है. अब डर इस बात का है कि कहीं यह टकराव बड़े सैन्य संघर्ष में न बदल जाए.