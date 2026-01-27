पाकिस्तानी जेलों से जिंदा लौटे अफगानों ने सुनाए ऐसी किस्से, आपबीती जानकर रो पड़ेंगे!

Pakistan Jail: टोलो न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी जेलों से लौटे अफगानों ने बताया है कि पाकिस्तान की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कैसे उन्हें रोज मौत के दरवाजे तक पहुंचाकर वापस ले आया जाता था. उनके साथ जैसी हैवानियत हुई, अगर कोई कमजोर लोग होते तो अमानवीय परिस्थितियों में वहीं दम तोड़ देते.
Pakistan vs Afghanistan: पाकिस्तान में दहशतगर्दी और हैवानियत का चोली दामन का साथ है. बैट कमांडो हो या पुलिस किसी का इंसानियत नाम की चीज से लेना देना नहीं है. पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने देश में मौजूद अफगान शरणार्थियों को बेरहमी से मारने का सिलसिला शुरू किया है. पुलिस की हैवानियत की कहानियां सोशल मीडिया से छन-छनकर दुनियाभर में पहुंच रही हैं. पाकिस्तानी जेलों से जिंदा लौटे लोगों ने जो अपनी आपबीती सुनाई, उसके बारे में जानकर किसी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप जाएगा.
अमानवीय बरताव
पाकिस्तानी जेलों से जैसे तैसे लौटे अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस पर हिरासत के दौरान अमानवीय व्यवहार, उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. काबुल से लगातार आ रही रिपोर्टों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर पीड़ित खानाबदोशों की मार्मिक कहानियां देखने को मिल रही हैं. पाकिस्तान में काफी समय से फंसे अफगानों ने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी गुनाह के पाकिस्तानी जेलों में ठूस दिया गया. अफगानिस्तान मीडिया टोलो न्यूज ने मंगलवार को दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान शरणार्थियों की गिरफ्तारी, हिरासत और जबरन निर्वासन का काम तेज किया है.
500 लोगों की वतन वापसी
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह पाकिस्तानी जेलों से रिहा किए गए 500 से अधिक अफगान नागरिकों को कंधार प्रांत के स्पिन बोलदक बॉर्डर प्वाइंट पर अफगानिस्तान के अफसरों को हैंडओवर किया गया.
स्पिन बोलदक, अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन से सटा हुआ है. यह इलाका कभी व्यापार और आवागमन का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई भीषण गोलीबारी के बाद से यह सीमा अधिकतर बंद है और केवल दोनों देशों की सहमति से ही सीमित आवाजाही हो रही है.
केस स्टडी
स्पिन बोलदक के रास्ते अपने परिवार के साथ निर्वासित किए गए अख्तर मोहम्मद होतक ने बताया कि बलूचिस्तान में कैद किए जाने के बाद उन्हें चमन में रखा गया, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. अख्तर मोहम्मद होतक ने कहा, 'हमें अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला. न पानी दिया गया, न चाय. कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी. एक ही कमरे में 100 लोगों को ठूंस दिया गया.'
खून चूस रही पुलिस
एक अन्य रिहा किए गए कैदी अब्दुल सत्तार ने दावा किया कि उनके पास वैध पहचान दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ पकड़े गए एक अन्य व्यक्ति, जिसके पास कोई कागजात नहीं थे, को 45,000 पाकिस्तानी रुपये देने के बाद छोड़ दिया गया. पाकिस्तान की पुलिस उनका खून चूस रही है. उनका कहना है कि अगर पैसे दो तो छोड़ देते हैं, नहीं तो वापस भेज देते हैं.
हालिया रिहाई में शामिल एक अन्य कैदी मोहम्मद ने बताया कि उन्हें काम पर जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया और कराची के एक शरणार्थी शिविर में ले जाया गया. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहां का हूं. मैंने कहा कि मैं अफगान हूं. बस इतना कहना ही काफी था. उन्होंने मुझे इतना पीटा कि आज भी कंधे में दर्द है. मेरा एकमात्र अपराध अफगान होना था.'
महिलाओं को गंदी नजर से देखती है पाकिस्तान पुलिस: शरणार्थी
14 दिन पाकिस्तानी जेल में गुजार चुके दोस्त मोहम्मद ने बताया कि पुलिस का व्यवहार इतना गंदा था कि अफगान कैदियों को रात में सोने नहीं दिया जाता था. उन्होंने ऐसी क्रूरता की, जिसे सभी लोगों ने देखा. हम सभी खड़े थे, महिलाएं जमीन पर पड़ी थीं. सबको आधी रोटी दी जाती थी. हालात बेहद भयावह थे. जैसे तैसे वहां दिन गुजार रहे थे.'
एक अन्य शरणार्थी ने आरोप लगाया, 'वहां किसी ने हमारी इज्जत नहीं की. हमारी मांओं और बहनों को भी अपमान की नजर से देखा गया.' उन्होंने दावा किया कि उनकी यातनाओं का वीडियो भी बनाया गया. (IANS)