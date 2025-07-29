Advertisement
DNA: आसिम मुनीर के बाद अब हाफिज के दूसरे 'बेटे' ने भारत को दी धमकी, क्या सिंदूर-2 दोहराने का वक्त आ गया

Hafiz Saeed son threatens India: पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ओर से भारत को फिर से हमले की धमकी आई है. यह धमकी हाफिज के दूसरे बेटे की ओर से आई है. इससे पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ आग उगली थी.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:00 AM IST
Lashkar-e-Taiba threatens India: हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मंच से भार को धमकी आई है. ये धमकी हाफिज के बेटे तल्हा सईद की मौजूदगी में दी गई है. एक दिन पहले, हाफिज की वैचारिक संतान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़भभकी दी थी. अब हाफिज की अपनी संतान..तल्हा सईद के आतंकी मंच से गीदड़भभकी दी गई है.

लश्कर की मीटिंग से आई धमकी

इस घटना का 48 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आपको सबसे पहले हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद नजर आएगा. लश्कर की इस मीटिंग में तल्हा मंच पर आता है और सबसे हाथ मिलाता है. तल्हा से दो कदम दूर आपको लश्कर का एक और आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी भी नजर आएगा. ये सभी आतंकी एक साथ मिलते हैं और फिर दहशतगर्दी की तकरीरें यानी आतंकियों के भाषण शुरू हो जाते हैं. लश्कर की इस मीटिंग में किस तरह भारत विरोधी टेरर एजेंडा सेट किया गया. ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए.

गंगा और यमुना को खून से भर देने और दिल्ली को दहलाने की धमकी दी जा रही है. सबकुछ खुलेआम हो रहा है. पाकिस्तान में मुनीर फौज के संरक्षण में हो रहा है. जिस मंच पर आतंक के ये सरदार बैठे हैं उसके ठीक पीछे एक पोस्टर लगा है जिसपर उर्दू के कुछ अल्फाज लिखे हैं. इन अल्फाजों का हिंदी में मतलब है 2025 में चुनावी रैलियों के लिए पंजीकरण. यानी तल्हा सईद और सैफुल्लाह कसूरी मिलकर हाफिज की कथित पालिटिकल पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहे हैं. हाफिज की ये पार्टी पहले भी पाकिस्तान में चुनाव लड़ चुकी है.

आसिम मुनीर और हाफिज सईद

पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन के सरगना मंच पर बैठे हैं. चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और ये सब छिप-छिपाकर नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है. पाकिस्तान में ऐसी हरकतें मुनीर फौज के समर्थन या फिर सरपरस्ती के बिना मुमकिन नहीं है.

मुनीर..वैचारिक तौर पर तल्हा की तरह ही है. हाफिज के बेटे की तरह. धमकीबाज और आतंकी विचारधारा का सरगना.
मुनीर और हाफिज इस आतंकी रिश्ते का असलियत समझने के लिए आपको असीम मुनीर का फौजी इतिहास बेहद गौर से देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि असीम मुनीर और हाफिज सईद का ये नापाक याराना कितना पुराना है.

मुनीर की थी लश्कर के लिए फंडिंग

वर्ष 2018 में जब असीम मुनीर ISI का निदेशक बनाया गया था तब मुनीर ने लश्कर की फंडिंग के लिए नए हवाला नेटवर्क यानी काला धन लाने वाली शेल कंपनियां खड़ी की थीं. 2019 से 2020 के बीच जब असीम मुनीर को कोर कमांडर का पद मिला तो मुनीर ने लश्कर के एक और गुट जमात-उद-दावा की सक्रियता बढ़ाई थी. वो असीम मुनीर ही था जिसकी वजह से जमात-उद-दावा का संपर्क पाकिस्तानी पंजाब की मस्जिदों और मदरसों से बढ़ा था.

क्या आप जानते हैं कि हाफिज सईद पर मेहरबानी करने वाले असीम मुनीर के नाम से भी हाफिज जुड़ा है. 90 के दशक में एक विदेशी पोस्टिंग के दौरान असीम मुनीर ने कुरान शरीफ को याद कर लिया था. इस्लाम में कुरान शरीफ को याद करने वाले को हाफिज का टाइटल दिया जाता है. इसी वजह से असीम मुनीर को पाकिस्तानी फौज में हाफिज-ए-कुरान भी कहा जाता है. ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि हाफिज सईद और असीम मुनीर के चेहरे भले ही अलग-अलग हैं लेकिन दोनों के नाम और काम...एक जैसे हैं.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

