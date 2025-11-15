पत्नी को 'फ्रीज' करवाया, फिर मिला नया प्यार; अब पति खुद उलझन में कि क्या ले फैसला, दास्तान पढ़कर लोग हैरान

China First Frozen Woman: चीन के एक शख्स गुई जुनमिन 57 साल के हैं. वे खेलकूद के कारोबार से जुड़े हैं. सात साल पहले उनकी दुनिया अचानक बदल गई, जब उनकी पत्नी झान वेनलियन को आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हो गया. तब डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा. यह सुनते ही गुई बुरी तरह टूट गए. इस वाकये के कुछ अरसे बाद उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई. गुई को इस घटना से बेहद दुख पहुंचा लेकिन उन्होंने इसी दौरान एक हैरान करने वाला फैसला किया.

झान बनी चीन की पहली 'फ्रोजन वुमन'

उन्होंने अपनी पत्नी पत्नी झान वेनलियन को क्रायोजेनिक फ्रीजिंग के लिए भेज दिया. यानी पत्नी का शरीर बेहद ठंडे तापमान में इस उम्मीद के साथ सुरक्षित करवा दिया कि विज्ञान भविष्य में उन्हें दोबारा जिंदगी दे सकेगा. इस तरह झान चीन की पहली 'फ्रोज़न वुमन' बन गईं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी के जाने के बाद गुई दो साल तक अकेले रहे. शुरुआत में लगा कि वे इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे. लेकिन 2020 की एक सुबह उन्हें तेज दर्द उठा, गाउट का अटैक. दो दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाए, दरवाज़ा खोलने की ताकत भी नहीं रही. जब रिश्तेदारों ने ताला तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. तब गुई को एक बात गहराई से समझ आई कि अकेलापन भी एक बीमारी होता है.

धीरे-धीरे करीब आ गई बीमा एजेंट

इसी बीच एक दिन एक दोस्त ने उनकी मुलाकात वांग चुनशिया से करवाई. वह बीमा बेचती थीं. शुरुआत में तो वह गुई को सिर्फ संभावित ग्राहक समझती रहीं, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया. वांग चुनशिया ने उनका साथ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल दिनों में दिया. बीमारी, सर्जरी, अस्पताल–चक्कर… सब जगह वो साये की तरह गुई के साथ खड़ी रहीं.

हालांकि कहानी यहां से उलझ भी जाती है. गुई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'वांग बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे दिल में वो जगह नहीं है... मेरी पत्नी को कोई नहीं बदल सकता.'

मैं अतीत भूल नहीं सकता और …

बस, इतना कहना था कि चीन में सोशल मीडिया फट पड़ा. कई लोग चीनी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, 'तो फिर साथ क्यों रह रहे हो? दिल में पुरानी बसी हुई है और बाहों में नई को लिए हुए हो?' कुछ का तर्क है, 'यार, इंसान है! अकेलेपन से डर गया होगा. प्यार और वफादारी के बीच फंस गया है बेचारा.'

इस वाकये से खुद गुई भी कंफ्यूज हैं. वे हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर कभी विज्ञान सफल रहा और झान वापस लौट आईं तो? क्या वांग से शादी करना चीटिंग तो नहीं माना जाएगा? फिर तीन लोगों की इस अजीब-सी जिंदगी में रिश्तों और संपत्ति का क्या होगा?

अपनी हालत पर गुई कहते हैं, 'मैं अतीत भूल नहीं सकता… लेकिन अकेला भी नहीं रह सकता.' यही दो रास्तों के बीच खड़े होकर वह आजकल जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं लोग सोशल मीडिया पर गुई की हालत पर अपने-अपने तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं.