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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनहरी और सफेद हुई कॉकरोच पार्टी, पाकिस्तान तक पहुंचा क्रेज; बन गई कॉकरोच अवामी लीग

हरी और सफेद हुई 'कॉकरोच पार्टी', पाकिस्तान तक पहुंचा क्रेज; बन गई 'कॉकरोच अवामी लीग'

Cockroach Awami Party: भारत में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है. बेरोजगारी, सिस्टम और राजनीति पर मीम्स के जरिए तंज कसने वाली यह डिजिटल मुहिम अब पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच गई है. पाकिस्तान में ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ और ‘कॉकरोच अवामी लीग’ जैसे अकाउंट बन गए हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 22, 2026, 02:33 PM IST
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हरी और सफेद हुई 'कॉकरोच पार्टी', पाकिस्तान तक पहुंचा क्रेज; बन गई 'कॉकरोच अवामी लीग'

India Pakistan Social Media Trend: भारत में राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ते हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का क्रेज थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. भारत ही नहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज बॉर्डर पार कर गया है. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कॉकरोज जनता पार्टी का क्रेज देखने को मिल रहा है. भारत में सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरित होकर अब पाकिस्तान में भी युवाओं ने कॉकरोच अवामी पार्टी और कॉकरोच अवामी लीग जैसे अकाउंट बना लिए हैं.

भारत के चीफ जस्टिस के एक कथित टिप्पणी के भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई. जो सोशल मीडिया हैंडल्स से मीम्स के जरिए बेरोजगारी और खराब गवर्नेंस पर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं.

पाकिस्तान में कॉकरोच अवामी पार्टी की एंट्री

पाकिस्तानी कॉकरोच पार्टी का लोगो भारत की CJP जैसा ही है, लेकिन इसका रंग पाकिस्तान के झंडे की तरह हरा और सफेद है. यह खुद को इमरान खान की पीटीआई, पीएमएल-एन और पीपीपी जैसी मुख्यधारा की पार्टियों के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर सकती है.

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हर हालात में जिंदा हैं

X पर भी इस नाम से कई अकाउंट बन गए हैं. एक अकाउंट ने अपने बायों में लिखा है जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उन्हीं अवाम की आवाज हैं. वहीं कॉकरोच अवामी लीग पाकिस्तान नाम के एक अन्य पेज ने उर्दू में नारा दिया है- हर हालात में जिंदा हैं.

एक ओर जहां भारत की कॉकरोच जनता पार्टी का एक तय लीडर, मेनिफेस्टो और वेबसाइट है, वहीं पाकिस्तान में यह आंदोलन अभी बिखरा हुआ है और अलग-अलग क्रिएटर्स स्वतंत्र रूप से अपने पेज चला रहे हैं. 

भारत में कैसे हुई शुरुआत?

यह पूरा मामला कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ, जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी थी. हालांकि, बाद में चीफ जस्टिस ने अपने बयान को लेकर बातें साफ की, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका था.

इस बयान को मुद्दा बनाकर अमेरिका से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर चुके और आम आदमी पार्टी के सहयोगी रहे अभिजीत दिपके ने 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी. उन्होंने गूगल फॉर्म के जरिए सदस्यता अभियान भी शुरू किया. दिपके ने एक इंटरव्यू में कहा कि हां, मैं कॉकरोच हूं. भारत के चीफ जस्टिस बिल्कुल मेरे ही बारे में बात कर रहे थे.

मात्र कुछ ही दिनों में इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के ऑफिशियल हैंडल्स से भी ज्यादा हैं. यह पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताती है और मीम्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परीक्षा सिस्टम में सुधार जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती है.

(ये भी पढ़ेंः बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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