'जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ...,' भारत के बाद चीन ने भी ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक, जंग को लेकर चेताया; कभी भी बरस सकते हैं बम?

China Urges Citizens To Leave Iran: ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए चीन ने ईरान में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए कहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 09:58 PM IST
China Asks Citizens To Leave Iran: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देख चीन ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके तेहरान से निकलने का आग्रह किया है. बता दें कि अमेरिका ने मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करते हुए सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है. ऐसे में यहां पर सुरक्षा जोखिमों का काफी खतरा है. 

नागिरकों से किया बाहर निकलने का आग्रह

चीनी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा,' ईरान में मौजूद चीनी नागरिकों को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी जाती है.' मंत्रालय ने नागरिकों को मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने के लिए कहा.   

एंबेसी करेगी मदद

चीन ने यह भी कहा कि ईरान और पड़ोसी देशों में स्थित उसकी एंबेसी और कंसलेट्स कमर्शियल फ्लाइट्स या सड़क मार्गों के जरिए वहां से निकलने वाले चीनी नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे. बता दें कि क्षेत्रीय तनावों को देखते हुए चीन उन कई देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने जिन्होंने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है. इन देशों में भारत भी शामिल है.   

नागरिकों को सतर्क रहने की दी चेतावनी 

बता दें कि बीजिंग के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायल में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को काफी ज्यादा सतर्क रहने, इमरजेंसी तैयारियों को मजबूत करने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की चेतावनी दी है. दूतावास ने कहा,' उन्हें पर्सनल और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आस-पास के बॉम्ब शेल्टर्स और इवैक्यूएशन रूट्स से पहले से ही परिचित हो जाना चाहिए.' 

 

Shruti Kaul

Written By  Shruti Kaul

