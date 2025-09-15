ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन फिर उसके बीवी-बच्चों का क्या हुआ? इस पाकिस्तानी ने उठाया राज से पर्दा
ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन फिर उसके बीवी-बच्चों का क्या हुआ? इस पाकिस्तानी ने उठाया राज से पर्दा

Osama Bin Laden Wives: अमेरिकी सेना ने 2 मई साल 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद से आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. उसकी मौत के बाद उसकी बीवीयों का क्या हुआ इसकी जानकारी शायद ही किसी को है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 15, 2025, 08:06 AM IST
ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन फिर उसके बीवी-बच्चों का क्या हुआ? इस पाकिस्तानी ने उठाया राज से पर्दा

Osama Bin Laden Death: अमेरिका में 9/11 ( 11 सितंबर 2001)  के आतंकी हमले को एक दर्दनाक इतिहास के तौर पर याद किया जाता है. इस दिन हुए आतंकी हमले में तकरीबन 3 हजार लोगों की जान गई थी. इस हमले के बाद अमेरिका ने आतंकी हमले के आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया. 2 मई साल 2011 की यह घटना दुनियाभर में एक साहसिक सैन्य अभियान के तौर पर जानी जाती है, हालांकि इसके बाद एक और सवाल आजतक लोगों के जेहन में उठता है कि आखिर ओसामा की हत्या के बाद उसके इतने सारे बीवी-बच्चों का क्या हुआ? 

लादेन की हत्या के बाद कहां गए बीवी-बच्चे? 
बता दें कि अमेरिकन मिलिट्री की एक टुकड़ी ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था. यह ऑपरेशन 40 मिनट तक चला था. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पूर्व प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने अपनी किताब 'द जरदारी प्रेसीडेंसी; नाउ इट मस्ट बी टोल्ड' में लादेन के बीवी-बच्चों का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि लादेन की हत्या के बाद पाकिस्तान सेना ने वहां पहुंचकर उसके बीवी-बच्चों को हिरासत में ले लिया था. 

पाकिस्तान पर हुई थू-थू 
उन्होंने बताया कि हिरासत के कुछ समय बाद ही CIA एजेंट्स की एक टीम पाकिस्तानी आर्मी के एबटाबाद कैंटोन्मेंट पहुंची, जहां वे उन महिलाओं से बेझिझक पूछताछ कर रहे थे. बाबर ने अपनी किताब में लिखा की इस घटना के बाद पाकिस्तान को राष्ट्रीय अपमान का सामना करना पड़ा. वहीं इससे देश की संप्रभुता पर भी गंभीर सवाल खुड़ा हुआ. बाबर के मुताबिक एक तरफ जहां पाकिस्तान में अमेरिकी एजेंट्स खुले घूम रहे थे तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और सरकार उनके सामने झुकती नजर आ रही थी. यह घटना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी भरी थी. 

पाकिस्तान की मांग 
बाबर ने अपनी किताब में दावा किया कि पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला खुलासा यह था कि अमेरिकी एजेंट्स को पहले से ही पता था कि ओसामा पाकिस्तान में छिपा हुआ है. इतना ही नहीं उन्होंने ओसामा के लिए ठिकाना बनाने वाले ठेकेदार की भी डीटेल्स निकालकर रखी थी. बाबर की किताब के मुताबिक हमले के बाद पाकिस्तान में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और सीनेटर जॉन कैरी समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची. पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिका से इस एकतरफा हमले को फिर न करने का आश्वासन देने की मांग रखी, लेकिन अमेरिका ने इसे नहीं माना.   

FAQ 

ओसामा बिन लादेन की मौत कैसे हुई? 
ओसामा बिन लादेन की मौत 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य अभियान में हुई थी. अमेरिकी सेना ने उसके ठिकाने पर छापा मारा और उसे मार गिराया था. 

ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? 
ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद उसके परिवार को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था. बाद में अमेरिकी एजेंट्स ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर उनसे पूछताछ की थी. 

