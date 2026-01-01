Advertisement
trendingNow13060119
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशकरकंद जैसे देश का झगड़ा क्या है? शी जिनपिंग की चेतावनी, ताइवान को चीन में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता

शकरकंद जैसे देश का झगड़ा क्या है? शी जिनपिंग की चेतावनी, ताइवान को चीन में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता

अगर आप मैप देखेंगे तो ताइवान कुछ-कुछ शकरकंद की तरह दिखता है. हालांकि यह केरल राज्य से भी छोटा है. नए साल के मौके पर जिनपिंग ने खून की बात करते हुए चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि ताइवान को चीन में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शकरकंद जैसे देश का झगड़ा क्या है? शी जिनपिंग की चेतावनी, ताइवान को चीन में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता

नए साल के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को मैसेज देते हुए चेतावनी दी है कि ताइवान को चीन के साथ मिलाने से कोई रोक नहीं सकता. लाल झंडे के बगल में, चीनी दीवार की तस्वीर के सामने शी अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे थे. चीन के सैन्य अभ्यास से ताइवान में खलबली मची हुई है. बड़े युद्धाभ्यास के बाद चीन की यह खुली चेतावनी बड़ा संदेश दे रही है. ताइवान के बिल्कुल करीब चीन के युद्धाभ्यास में कई रॉकेट दागे गए. युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया. ताइवान ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. आखिर शकरकंद की आकृति वाले इस द्वीप का चीन के साथ झगड़ा क्या है?

गौर करने वाली बात यह है कि चीन का युद्धाभ्यास ताइवान के लिए अमेरिकी हथियारों वाले पैकेज की घोषणा के बाद हुआ है. चीन के बिल्कुल करीब शकरकंद (sweet potato) की तरह की आकृति वाले ताइवान का स्टेटस बहुत ही जटिल है. पूरा देश 2025 के आखिरी दिन हाई अलर्ट पर रहा क्योंकि चीन इस द्वीप के करीब अपनी सेनाओं को लेकर आया था. भारी-भरकम युद्धाभ्यास किया गया. ताइवान ने भी सारे विकल्प तैयार रखे हैं. चीन ने इस एक्सरसाइज को Justice Mission 2025 नाम दिया था. 

चीन की सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की तरफ दर्जनों रॉकेट दागे. द्वीप के पास बड़ी संख्या में जंगी जहाज और फाइटर प्लेन उड़ाना वास्तव में चीन का शक्ति प्रदर्शन था. इससे क्षेत्र ही नहीं, पश्चिम में ताइवान के सहयोगी देशों खासतौर से अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है. क्या चीन 2026 में जंग करने जा रहा है? पहले युद्धाभ्यास का वीडियो देखिए फिर झगड़े की पूरी कहानी समझते हैं. 

चीन ने बुधवार को मिलिट्री ड्रिल पूरा होने का ऐलान तो कर दिया लेकिन यह भी कहा कि सेना हाई अलर्ट पर रहेगी और अपनी युद्ध तैयारियों को बढ़ाती रहेगी. जवाब में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश के बिल्कुल करीब, रिस्पॉन्स एरिया में अभी भी काफी संख्या में चीनी लड़ाकू विमान और जहाज मौजूद हैं इसलिए उसकी सेना इमरजेंसी वाली व्यवस्था एक्टिव रखेगी.

ड्रिल के बाद शी का संदेश

हां, बीजिंग के ड्रिल समाप्त करने की घोषणा के कुछ देर बाद ही शी जिनपिंग का राष्ट्र के नाम संदेश जारी हुआ. मौका नए साल का था लेकिन शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी चाहने वालों को चेतावनी देते हुए बड़ी बात कह दी. उन्होंने सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV पर प्रसारित भाषण में कहा, 'ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के बीच खून के रिश्ते हैं जो पानी से भी ज्यादा गहरे हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की ऐतिहासिक ट्रेंड्स को रोका नहीं जा सकता.'

ताइवान और चीन का झगड़ा क्या है?

- द्वीपीय क्षेत्र ताइवान लोकतांत्रिक रूप से शासित है. 
- हालांकि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए बल प्रयोग की चेतावनी देता रहता है. करीब में युद्धाभ्यास करना एक मैसेज ही है. 
- हाल के वर्षों में चीन ताइवान के चारों तरफ उसे घेरते हुए युद्धाभ्यास कर चुका है. 
- ताइवान, चीन के दावों को खारिज करता है. उसे पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका का सपोर्ट हासिल है. हालांकि दुनियाभर के ज्यादातर देश इसे अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते. वे इसे चीन का ही हिस्सा मानते हैं. 
- यही ताइवान सेमीकंडक्टचर इंडस्ट्री का गढ़ है. अमेरिका इसके साथ अनौपचारिक रूप से आर्थिक, राजनयिक और सैन्य संबंध रखे हुए है. 
- ताइवान को अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार देता रहा है. 
- वैसे, इस बात को लेकर संदेह है कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो क्या अमेरिका उसकी तरफ से खुलकर लड़ने आएगा?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

China Taiwan Crisis

Trending news

दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर