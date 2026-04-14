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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान बेइज्जती करा चुका, अब चीन लाया सीजफायर कराने का ये 4 सूत्रीय प्लान; मानेगा अमेरिका और ईरान?

पाकिस्तान बेइज्जती करा चुका, अब चीन लाया सीजफायर कराने का ये 4 सूत्रीय प्लान; मानेगा अमेरिका और ईरान?

China's Middle East peace plan: मिडिल-ईस्ट की जंग में जिसे देखो, वही चौधरी बनकर जंग खत्म कराने की गारंटी ले रहा है. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जब शांति वार्ता के लिए बिचौलिया बनकर बेइज्जती करा चुके तब, उनके हर मौसम के साथी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे आकर युद्ध बंद कराने के लिए चार सूत्रीय प्लान पेश किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:43 PM IST
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XI Jinping (फाइल फोटो)
XI Jinping (फाइल फोटो)

China and US-Iran war: मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल सीजफायर के नाम पर थमी है. इस्लामाबाद की बातचीत बेनतीजा रही. जंग रोकने के लिए कई देशों के नेताओं ने अपील की थी. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दांव फेल होने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट के कुछ नेताओं से चर्चा करके चार सूत्रीय पीस प्लान आगे बढ़ाया है. नया प्रपोजल पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बातचीत के पटरी से उतरने के कुछ दिनों बाद आया है. ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चलो दोस्त होने की वजह से ईरान, शी की बात मान भी ले, लेकिन क्या ट्रंप इस पर राजी होंगे. 

चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मीटिंग के दौरान मिडिल ईस्ट में पक्की शांति को बढ़ावा देने के लिए चार पॉइंट का रोडमैप पेश किया.

शी का चार सूत्रीय फॉर्मूला

शी ने शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुलकर साथ रहने के सिद्धांत को बनाए रखने की अपील की है.
शी ने राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है.
शी ने विकास और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.
शी ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के तहत शांति बहाल की जा सकती है.'

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शी जिनपिंग का बयान

शी ने कहा, 'इंटरनेशनल कानून के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए. ये 'जब हमें ठीक लगे तब इस्तेमाल करें, जब ठीक न लगे तब छोड़ दें. ऐसा नहीं हो सकता. हम दुनिया को जंगल के कानून पर वापस नहीं जाने दे सकते.' शी के बयान को आम तौर पर ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों की सांकेतिक लेकिन तीखी आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है. गौरतलब है चीन कई बार अमेरिका-इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों को गैर-कानूनी बताकर इसकी निंदा कर चुका है. लड़ाई के जोर पकड़ने के बाद चीन के कई नेताओं ने हमलों पर चिंता जताई है.

ईरान को लेकर अमेरिका-चीन में तनातनी

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक कर रखा है, इससे तेल और गैस का संकट गहराया है. क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं. हाल ही में ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि अगर चीन, ईरान को चुपके से हथियार सप्लाई करता हुआ पाया गया, तो उस पर 50 परसेंट का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है. लिहाजा इस बात की उम्मीद कम ही है कि अमेरिका, ईरान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले किसी भी देश खासकर चीन और रूस की बात को मानकर आगे बढ़ेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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