Pakistan News: श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद क्या अब PAK बनेगा आंदोलन का अगला निशाना? दिख रहे संकेत

Pakistan Latest News: नेपाल में Gen-Z आंदोलनकारियों ने सरकार पलट दी. इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी युवा सरकार को उखाड़ चुके हैं. तो क्या अब अगला नंबर पाकिस्तान का है. सोशल मीडिया की मानें तो अब जनांदोलन का अगला केंद्र पाकिस्तान ही बनने वाला है और आंदोलनकारियों के निशाने पर सिर्फ एक शख्स है और वो है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर.

दूसरे देशों में बैठकर लोगों को जगा रहे पाकिस्तानी

आप भी सोच रहे होंगे कि नेपाल में तो लाखों की तादाद में जुटे Gen-Z आंदोलनकारियों ने बगावत का बिगुल फूंका. लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे युवा कहीं नजर नहीं आ रहे. तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी Gen-Z की तादाद हजारों या फिर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ो में है. वे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कनाडा-ऑस्ट्रेलिया-न्यूयॉर्क यहां तक की यूरोप में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. इन पाकिस्तानी Gen-Z का सिर्फ एक मकसद है. पाकिस्तान में भी नेपाल जैसा तख्तापलट.

तो क्या, नेपाल में उठी Gen-Z आंदोलन की चिंगारी. अब पाकिस्तान को भी सुलगा सकती है. पाकिस्तान के कोने-कोने में कोहराम मचा सकती है. पाकिस्तानी हुक्मरानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर सकती है. दरअसल, ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि जिस तरह मुनीर और शहबाज ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है. जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को भीख मांगने पर मजबूर किया है. उससे हर पाकिस्तानी गुस्से में है और अपना इंतकाम लेने के लिए सही वक्त की तलाश कर रहा है.

25 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे खामियाजा

बेशक, जो हश्र बांग्लादेश और नेपाल का हुआ है, ठीक वैसा ही हश्र आज नहीं तो कल पाकिस्तान का भी हो सकता है. इसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरान ही जिम्मेदार है. जिन्होंने किसी दीमक की तरह पाकिस्तान को खोखला कर दिया है. बांग्लादेश और नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी वहीं सबकुछ हो रहा है. जिसका खामियाजा 25 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं.

आखिर कैसे, ये आपको बताते हैं. दरअसल, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया बैन लगा है. शहबाज सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी है. पाकिस्तान में दशकों से सियासी अस्थिरता है. बेरोजगारी और असमानता से अवाम परेशान है. भाई-भतीजावाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया है.

कभी भी हो सकता है पाकिस्तानी Gen-Z का सब्र

ऐसे में अब पाकिस्तानी Gen-Z का भी सब्र जवाब दे चुका है. कहीं ना कहीं, इस बात का इल्म मुनीर और शहबाज को है. तभी तो, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अभी से ही मुल्क छोड़ने की तैयारी कर ली है.

मतलब ये कि अब किसी भी वक्त पाकिस्तान में Gen-Z आंदोलन का आगाज हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए. सरेआम फील्ड मार्शल मुनीर के बिल्ले नोचे जाएंगे. शहबाज को बीच चौराहे पर कोड़ों से पीटा जाएगा और पाकिस्तानी हुक्मरानों के घरों को फूंका जाएगा.