'खतरनाक कदम तुरंत रोकें', अमेरिका-ताइवान हथियार डील से बौखला गया चीन, खुलेआम देने लगा धमकी; जंग अब होकर ही रहेगी?

US approves $11.1 billion arms sale to Taiwan: अमेरिका ने ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज मंजूर किया है, जिसमें HIMARS रॉकेट सिस्टम, ATACMS मिसाइलें, होवित्जर तोपें और ड्रोन शामिल हैं. चीन ने इसे 'वन चाइना' सिद्धांत का उल्लंघन बताया और अमेरिका से तुरंत रोकने की मांग की है. उधर ताइवान ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है. जानें पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 18, 2025, 03:36 PM IST
China urges US arms sales to Taiwan: अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. चीन ने इसे 'एक-चीन सिद्धांत' का गंभीर उल्लंघन बताया और अमेरिका से ताइवान को हथियारों की आपूर्ति तुरंत बंद करने की मांग की है.

चीन की कड़ी आपत्ति
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है और चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.  चीनी राज्य मीडिया के हवाले से कहा गया कि अमेरिका को अपनी 'खतरनाक हरकतें' बंद करनी चाहिए.

अमेरिका कौन-कौन हथियार ताइवान को देगा?
अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार देर रात इस बड़े हथियार सौदे की घोषणा की. यह ताइवान के लिए अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज माना जा रहा है. मुख्य रूप से शामिल हथियारों में शामिल हैं जिसमें 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) और 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS), जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक है.

यूक्रेन जैसे ताकतवर हो जाएगा ताइवान?
ये वही रक्षा प्रणालियां हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाव के लिए प्रदान की हैं. 60 स्व-चालित होवित्जर तोपखाने प्रणालियां और संबंधित उपकरण, कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक है. 1 अरब डॉलर से अधिक कीमत के ड्रोन और सैन्य सॉफ्टवेयर.अन्य आइटम में 700 मिलियन डॉलर से अधिक की जेवलिन और TOW मिसाइलें, 96 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स तथा 91 मिलियन डॉलर की हार्पून मिसाइलों के लिए नवीनीकरण किट शामिल है.

ताइवान की प्रतिक्रिया, बढ़ा तनाव
ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लंग ने अमेरिका को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सौदा ताइवान की आत्मरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने हाल ही में 2026 से 2033 तक 40 अरब अमेरिकी डॉलर के विशेष रक्षा बजट की घोषणा की थी, जो ऐसे हथियार खरीद पर केंद्रित है.यह सौदा चीन-ताइवान तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

