China Philippines News: 'बाहरी ताकतों का न लें समर्थन', भारत के दिए 'महास्त्र' से डरा चीन अब फिलीपींस को दे रहा धमकी

Aggressive patrol of Chinese Navy in South China Sea: अमेरिका की टाइफून और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने के बाद फिलीपींस जिस तरह अपनी नौसेना को दक्षिण चीन सागर में मजबूत कर रहा है. उससे चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है. वह इसे दक्षिण चीन सागर में अपने वर्चस्व के लिए चुनौती मान रहा है. इसलिए बौखलाहट में चीनी नौसेना ने अब फिलीपींस के दावे वाले द्वीपों के इर्द-गिर्द गश्त तेज कर दी है. ऐसा करके फिलीपींस को एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि वह बड़ी शक्तियों के बल पर उसे चुनौती देना छोड़ दे वरना अंजाम खराब हो सकता है.

चीनी नौसेना ने फिलीपींस को दी धमकी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार को आक्रामक गश्त की. पिछले 2 हफ्ते में यह चीनी नौसेना की दूसरी ऐसी कार्रवाई थी. ऐसा करके चीनी नौसेना ने फिलीपींस को तनाव बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, यह सैन्य गश्त चीन की ओर से फिलीपींस के दावे वाले स्कारबोरो शोल (जिसे चीन ह्वांगयान द्वीप और मनीला पनाटाग शोल कहता है) में राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक क्षेत्र बनाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुई.

'बाहरी ताकतों का समर्थन लेना कर दें बंद'

इस पेट्रोलिंग के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल तियान जुनली ने रविवार को बयान जारी कर फिलीपींस को धमकी दी. जुनली ने अपने बयान में कहा, 'हम फिलीपींस को चेतावनी देते हैं कि वह दक्षिण चीन सागर में उकसावे और तनाव बढ़ाने की कार्रवाइयां तुरंत बंद करे और बाहरी ताकतों का समर्थन लेने से बचे. ऐसे प्रयास नाकाम होंगे.

चीनी सेना के प्रवक्ता ने फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में अवैध दावे फैलाने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चीनी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और अपने देश की राष्ट्रीय संप्रभुता की दृढ़ता से रक्षा करेंगी. फिलीपींस को दबे शब्दों में धमकी देते हुए चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल तियान जुनली कहा कि उपद्रव करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.

ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी से उखड़ा चीन

बताते चलें कि फिलीपींस ने 2022 में भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी का बड़ा सौदा किया था. इस सौदे के तहत भारत उसे मिसाइलों की 3 बैटरी देगा. इनमें से 2 बैटरी दी जा चुकी हैं, जबकि तीसरी इस साल के अंत तक डिलीवरी की संभावना है. एक बैटरी में 18-24 मिसाइलें होती हैं. इन ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 290 किमी है, जो फिलीपींस की मुख्य भूमि पर लगाने के बाद स्कारबोरो शोल (200 किमी दूरी) की आसानी से रक्षा कर सकती हैं.

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर एक बैटरी की सभी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर दिया जाए तो वे चीन के किसी विमानवाहक पोत को पूरी तरह खत्म कर सकती है. इन मिसाइलों की जबरदस्त स्पीड की वजह से इन्हें रोकने की क्षमता अभी किसी देश के पास नहीं है. यही वजह है कि चीन इस मिसाइल सौदे से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और फिलीपींस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए अपने सैन्य बेड़े स्कारबोरो के आसपास भेजकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है.

जमीन के बाद अब समुद्र पर कब्जे की भूख

दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से वैश्विक व्यापार का 30% तेल और 40% प्राकृतिक गैस गुजरती है. चीन ने इस पूरे सागरी इलाके पर कृत्रिम 'नाइन-डैश लाइन' खींचकर उसके 90% क्षेत्र पर अपना दावा ठोंक रखा है. वह अपनी भूमि से सैकड़ों किमी दूर के समुद्र को भी अपना बताता है. जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, किसी भी देश की भूमि से 200 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र पर ही किसी देश का अधिकार माना जा सकता है.

चीन की इस मनमानी का दक्षिण चीन सागर में स्थित फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया कड़ा विरोध करते हैं. इस मसले पर फिलीपींस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी चीन के खिलाफ मुकदमा ठोका था, जिसने 2016 में फैसला सुनाकर चीन के दावों को खारिज कर दिया था. लेकिन चीन ने न्यायालय के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी मजबूत सैन्य शक्ति के बल पर इलाके पर जबरन अपना दावा बढ़ाता जा रहा है. इसके लिए वह समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर उनका सैन्यीकरण कर रहा है, जिससे इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.