खत्म हो गया 'तस्वीरें झूठ नहीं बोलतीं' का दौर..., चीन में AI से रिफंड लेने का फर्जीवाड़ा

Big Online Refund Scam in China: चीन की एक बड़ी ऑनलाइन सेल डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान कई ऑनलाइन दुकानदारों ने बताया कि ऑनलाइन कस्टमर्स एआई से एडिट तस्वीरें भेज रहे हैं, इन तस्वीरों में प्रोडक्ट खराब या टूटे हुए दिखाकर वो रिफंड ले रहे हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन सामान बेचने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
China AI Online Refund Fraud: ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में एआई (AI) तकनीक जहां लोगों की खरीदारी को आसान और तेज बना रही है तो वहीं इसका दुरुपयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है. चीन में यह समस्या सबसे अधिक देखी जा रही है. वहां कई खरीदार एआई से बनाई गई नकली तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए असली उत्पादों को खराब दिखाते हैं और फिर बेवजह रिफंड पाने की कोशिश करते हैं. इन नकली तस्वीरों की मदद से वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भेजा गया सामान टूटा हुआ, खराब या गलत है लेकिन वास्तव में सामान बिल्कुल सही होता है. इस तरह की धोखाधड़ी के कारण ऑनलाइन विक्रेताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
चीन के ऑनलाइन दुकानदारों के लिए यह एक नई और तेजी से बढ़ती चुनौती बन गई है. एआई जनरेटेड फर्जी इमेजेज का पता लगाना मुश्किल होता है, और खरीदारों की यह नई रणनीति ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. चीन की एक बड़ी ऑनलाइन सेल डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान कई ऑनलाइन दुकानदारों ने बताया कि ऑनलाइन कस्टमर्स एआई से एडिट तस्वीरें भेज रहे हैं, इन तस्वीरों में प्रोडक्ट खराब या टूटे हुए दिखाकर वो रिफंड ले रहे हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन सामान बेचने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
एआई के फ्रॉड से ऑनलाइन दुकानदारों को भारी नुकसान
डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल (चीन की बड़ी ऑनलाइन सेल) के दौरान कई विक्रेताओं ने बताया कि खरीदार एआई से एडिट की गई तस्वीरें भेज रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट खराब या टूटे हुए दिखते हैं. बाद में पता चलता है कि तस्वीरें असली नहीं थीं. कुछ लोग ताजे फलों की फोटो लेते हैं और AI से उसे सड़ा हुआ दिखा देते हैं. एक ग्राहक ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश को जंग लगा हुआ दिखाकर रिफंड मांगा. कपड़ों की दुकान को एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें कपड़े के कॉलर पर धागे ढीले दिख रहे थे, लेकिन जांच में वह AI एडिट निकला.
ऐसे खुला एआई फोटो से हो रहे स्कैम का खुलासा
एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिरेमिक मग बेचने वाले को तब शक हुआ जब खरीदार ने टूटा हुआ सामान बताकर रिफंड की मांग की, लेकिन उत्पाद लौटाने से इंकार कर दिया. विक्रेता ने सबूत के तौर पर उत्पाद की वीडियो मांगी, तो खरीदार ने तुरंत ही अपनी रिफंड रिक्वेस्ट वापस ले ली. बाद में तस्वीर की जांच AI डिटेक्शन टूल से की गई, जिसमें पाया गया कि शिकायत में इस्तेमाल की गई फोटो 92% संभावना के साथ कृत्रिम रूप से बनाई गई थी. चीन में ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को भेड़ काटने वाले (Sheep shearers) कहा जाता है. यानी वे लोग जो बिना सामान लौटाए ही सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर रिफंड हासिल करने की कोशिश करते हैं. विक्रेताओं का कहना है कि प्लेटफॉर्म की रिफंड नीतियां ज्यादातर खरीदारों के पक्ष में होती हैं, जिसके चलते कई बार गलत या फर्जी रिफंड दावे भी मंजूर हो जाते हैं.
