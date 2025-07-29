'भारत से संघर्ष में अल्लाह ने की मदद’, बोला मुल्ला मुनीर, कहा- जंग में फरिश्ते उतरने को तैयार थे

General Asim Munir on India: पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को अब 7 महीने हो चुके हैं. इस संघर्ष में भारत ने महज 4 दिनों में ही मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था. चार दिनों में पड़ी यह जबरदस्त मार उसे रह-रहकर सोने नहीं देती. अब पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस झड़प की याद करते अल्लाह को शुक्रिया कहा है.

मुनीर ने 10 दिसंबर को दिया था भाषण

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में आयोजित नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस का बताया जा रहा है. जिसके कुछ अंश अब सार्वजनिक हुए हैं. इस वीडियो को सहयोगी वेबसाइट WION के पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने शेयर किया है.

इस वीडियो में मुल्ला मुनीर सामने बैठे उलेमाओं को संबोधित करते कुरान की आयतें पढ़ता दिख रहा है. साथ ही वह कहता है कि मई में भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान को 'ईश्वरीय हस्तक्षेप' का साथ मिला. मुनीर ने दावा किया कि अल्लाह की इस मदद को उन्होंने खुद महसूस किया.

'पाकिस्तान को अल्लाह ने पूरा साथ दिया'

वीडियो में फील्ड मार्शल मुनीर उर्दू में भाषण देते हुए कुरान की एक आयत का हवाला देता है. वह बोलता है, 'अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता.' उन्होंने संकेत दिया कि भारत के साथ टकराव के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह ने पूरा साथ दिया.

उन्होंने फिर से मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उस समय फरिश्ते मदद के लिए उतरने को तैयार थे. उन्होंने इसे पाकिस्तान की आस्था और नैतिकता का प्रमाण बताया.

'अल्लाह की मदद अपने-आप मिलने लगती है'

पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने कहा कि अगर लोग अपने आचरण को सुधार ले, जिंदगी में मजहबी अनुशासन का पालन करे तो अल्लाह की मदद अपने-आप मिलने लगती है. मुनीर ने कहा कि व्यक्तिगत और सामूहिक आस्था ही किसी देश की असली ताकत होती है.

Pakistan Field Marshal Munir says it was 'divine intervention' that helped the country during May conflict with India. Says,'we felt it' PS:

-Pakistan suffered an attack on a number of its Air Bases, Terror camps before reaching out for ceasefire

-Speech was made on 10th Dec https://t.co/YLy9oZTNo0 pic.twitter.com/sv4SThlJxh — Sidhant Sibal (@sidhant) December 21, 2025

पाकिस्तान आर्मी चीफ का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत क्लियर कर चुका है कि वह सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों और उनके संरक्षकों को अब बिल्कुल नहीं बख्शेगा. ऐसे आतंकियों और उनके आकाओं को अब उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा.

अपने भाषा में फील्ड मार्शल मुनीर ने पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं के लिए अफगानों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक 'पाक राज्य' है. जिसके पास अल्लाह का समर्थन है.