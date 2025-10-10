Advertisement
trendingNow12955512
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मिट्टी में मिली पाकिस्तान की खुशियां... AMRAAM मिसाइलें नहीं देगा अमेरिका, झूठे दावों पर US को देनी पड़ी सफाई

America- Pakistan Deal:  मीडिया में इन दिनों दावे चल रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मिडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने वाला है. ये खबरें फर्जी निकलीं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 10, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिट्टी में मिली पाकिस्तान की खुशियां... AMRAAM मिसाइलें नहीं देगा अमेरिका, झूठे दावों पर US को देनी पड़ी सफाई

America- Pakistan Relation: अमेरिका ने साफ स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मिडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें (AMRAAM) नहीं देने वाला है. इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया और कहा कि हाल ही में हुए कॉन्ट्रैक्ट में केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स को ही मंजूरी दी गई है न कि कोई नई मिसाइलों की डिलीवरी को समर्थन दिया गया है. अमेरिका के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट किसी नए हथियार की डिलीवरी शामिल नहीं है. 

क्या है मामला?

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 30 सितंबर 2025 को एक कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए AMRAAM मिसाइलों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्थन शामिल था. इस घोषणा के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें दी जा रही हैं, हालांकि अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह दावा बिल्कुल गलत है और कॉन्ट्रैक्ट में केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्थन दिया गया है.  

ये भी पढ़ें- जैश-ए-मोहम्मद बना रहा महिला आतंकियों की ब्रिगेड, मसूद अजहर की बहन बनेगी सरगना

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी दूतावास का बयान

अमेरिकी दूतावास ने कहा,' हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट में हुए बदलाव में नई  AMRAAM मिसाइलों की डिलीवरी शामिल नहीं है. रखरखाव कार्य में पाकिस्तान की वर्तमान क्षमताओं में कोई अपग्रेड शामिल नहीं है.' बता दें कि पाकिस्तान ने साल 2007 में अपने F16 फाइटर जेटों के लिए लगभग 700 AMRAAM मिसाइलें खरीदी थीं. यह उस समय AMRAM मिसाइल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर था.

ये भी पढ़ें- 1 साल में 7 हमले, आतंकियों ने कई बार बनाया निशाना... ये है दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन, पाकिस्तानी करते हैं यात्रा

पाकिस्तान ने चलाई फर्जी खबरें 

अमेरिका ने साफ स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें नहीं दी जाएंगी. यह स्पष्टीकरण फर्जी मीडिया खबरों के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान अखबार 'डॉन' भी शामिल था. इसमें अमेरिकी युद्ध विभाग के 30 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट अपडेट में पाकिस्तान को नई मिसाइल बेचने के बारे में बताया गया था. इसमें बताया गया था कि एरिजोना के टक्सन में स्थित रेथियॉन कंपनी को मौजूदा AMRAAM प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संशोधन मिला हुआ है, जिससे कुल कीमत 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गई है.  
 

FAQ  

क्या पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें दी जा रही हैं?  

नहीं, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें नहीं दी जाएंगी. 

क्या है AMRAAM मिसाइल? 

AMRAAM एक एडवांस्ड मिडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है जो कई देशों की वायु सेनाओं द्वारा उपयोग की जाती है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी