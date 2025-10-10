मिट्टी में मिली पाकिस्तान की खुशियां... AMRAAM मिसाइलें नहीं देगा अमेरिका, झूठे दावों पर US को देनी पड़ी सफाई

America- Pakistan Deal: मीडिया में इन दिनों दावे चल रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मिडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने वाला है. ये खबरें फर्जी निकलीं.
America- Pakistan Relation: अमेरिका ने साफ स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मिडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें (AMRAAM) नहीं देने वाला है. इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया और कहा कि हाल ही में हुए कॉन्ट्रैक्ट में केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स को ही मंजूरी दी गई है न कि कोई नई मिसाइलों की डिलीवरी को समर्थन दिया गया है. अमेरिका के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट किसी नए हथियार की डिलीवरी शामिल नहीं है.
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 30 सितंबर 2025 को एक कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए AMRAAM मिसाइलों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्थन शामिल था. इस घोषणा के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें दी जा रही हैं, हालांकि अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह दावा बिल्कुल गलत है और कॉन्ट्रैक्ट में केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्थन दिया गया है.
अमेरिकी दूतावास ने कहा,' हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट में हुए बदलाव में नई AMRAAM मिसाइलों की डिलीवरी शामिल नहीं है. रखरखाव कार्य में पाकिस्तान की वर्तमान क्षमताओं में कोई अपग्रेड शामिल नहीं है.' बता दें कि पाकिस्तान ने साल 2007 में अपने F16 फाइटर जेटों के लिए लगभग 700 AMRAAM मिसाइलें खरीदी थीं. यह उस समय AMRAM मिसाइल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर था.
अमेरिका ने साफ स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें नहीं दी जाएंगी. यह स्पष्टीकरण फर्जी मीडिया खबरों के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान अखबार 'डॉन' भी शामिल था. इसमें अमेरिकी युद्ध विभाग के 30 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट अपडेट में पाकिस्तान को नई मिसाइल बेचने के बारे में बताया गया था. इसमें बताया गया था कि एरिजोना के टक्सन में स्थित रेथियॉन कंपनी को मौजूदा AMRAAM प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संशोधन मिला हुआ है, जिससे कुल कीमत 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गई है.
AMRAAM एक एडवांस्ड मिडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है जो कई देशों की वायु सेनाओं द्वारा उपयोग की जाती है.