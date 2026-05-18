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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनक्या अमेरिका से लिखी गई थी इमरान खान की विदाई की स्क्रिप्ट? कैसे हुआ था तख्तापलट; सीक्रेट फाइल ने खोले राज

क्या अमेरिका से लिखी गई थी इमरान खान की विदाई की स्क्रिप्ट? कैसे हुआ था तख्तापलट; सीक्रेट फाइल ने खोले राज

Imran Khan: पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर सियासी भूचाल मच गया है. सियासत में खुफिया मैसेज यानी “साइफर” अब फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारी के बातचीत के अंश हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 18, 2026, 12:56 PM IST
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क्या अमेरिका से लिखी गई थी इमरान खान की विदाई की स्क्रिप्ट? कैसे हुआ था तख्तापलट; सीक्रेट फाइल ने खोले राज

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जिंदगी शहबाज शरीफ के जेल में कट रही है, इमरान खान की सत्ता कई साल पहले चली गई थी. उनकी सत्ता जाने के पीछे अब फिर विदेशी साजिश का आरोप लग रहा है. पाकिस्तान की राजनीति में सालों से चर्चा में रहा एक खुफिया मैसेज यानी “साइफर” फिर सुर्खियों में है. साइफर में US में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बातचीत के अंश हैं.

सब माफ कर दिया जाएगा

साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने उस समय के पाकिस्तानी राजदूत से कहा, “मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो वाशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन होने वाला है. दरअसल, अमेरिका इमरान खान के रूस दौरे से नाराज था क्योंकि जब इमरान खान का दौरा हुआ, ठीक उसी समय रूस ने अमेरिका पर हमला कर दिया था. साथ ही साथ इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य अड्डे देने से इनकार कर दिया था. इससे भी अमेरिका नाराज हो गया था.

 

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खराब हो सकते हैं रिश्ते

इसके अलावा इस साइफर में डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के रूस-यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल स्टैंड को लेकर चिंता जताई थी. इसमें कहा गया कि अगर इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में लंबे समय तक बने रहे, तो पाकिस्तान के रिश्ते यूरोप और अमेरिका से और खराब हो सकते हैं. दस्तावेज में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पूछा था कि वह भारत और पाकिस्तान की तटस्थ नीति को अलग-अलग नजर से क्यों देख रहा है.

साइफर क्यों जरूरी है?

लीक हुए साइफर का पूरा टेक्स्ट इमरान खान के यह दावा करने के कई साल बाद सामने आया है कि विपक्ष की तरफ से उन्हें सत्ता से हटाने की बड़ी कोशिश में US का हाथ है, 2022 में, खान ने दावा किया था कि उन्हें डोनाल्ड लू के साथ अपनी बातचीत का असद मजीद खान से एक केबल मिला था. हालांकि, पाकिस्तान कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तब खान के विदेशी साजिश के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस बारे में "कोई सबूत" नहीं मिला, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में इमरान खान के दावों को खारिज कर दिया गया था. बता दें कि इमरान खान अभी पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं और वह लंबे समय तक अकेले कैद में रहने का हवाला देते हुए मानवीय और दया के आधार पर रिहाई की मांग कर रहे हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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