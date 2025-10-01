US-Pakistan Relations: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच काफी नजदीकियां देखी जा रही हैं. पिछले कुछ महीनों में शहबाज शरीफ और मुनीर जैसे कई नेता वॉशिंगटन भी पहुंच चुके हैं. वहीं अब पाकिस्तान ने अमेरिका के गाजा प्लान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पर उनकी सारी बातें नहीं मानी गई हैं, हालांकि पाकिस्तान की ओर से प्लान का पूर समर्थन किया गया है. इस्लामाबाद का कहना है कि वह ट्रंप के साथ अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगा साथ ही गाजा में अपने सैनिक भेजने पर भी विचार करेगा.

ट्रंप-पाकिस्तान के बीच बातचीत

जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के दौरान अमेरिका के विचार पूछे गए थे. वहीं ट्रंप की टीम की ओर से कुछ प्रमुख बिंदु साझा किए गए थे, जिसमें, जिसपर पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अपने विचार शेयर करने की बात कही थी. ट्रंप के गाजा प्लान के तहत 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई की मांग की गई है.

पाकिस्तान की नहीं मानी गई पूरी बात

इशाक डार ने बताया कि अमेरिका की ओर से बनाए गए ड्राफ्ट में पाकिस्तान की तरफ से बताए गए सभी बदलाव शामिल नहीं है. उन्होंने कहा,'ड्राफ्ट में हमारी ओर से किए सभी संशोधन शामिल नहीं किए गए थे.' उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम के साथ पाकिस्तान अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाता रहेगा. डार ने मंगलवार 30 सितंबर 2025 को कहा कि गाजा में हिंसा खत्म करने के लिए हाल ही में घोषित किए गए शांति प्रस्ताव के तहत वहां मुस्लिम देशों की शांति सेना के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान की टॉप लीडरशीप मुख्य फैसला लेगी.

गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान?

बता दें कि डार एस संवादाता सम्मेलन में पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सोमवार 29 सितंबर 2025 को ट्रंप की ओर से ऐलान किए गए शांति योजना के तहत गाजा में सेना भेजेगा? इस पर इशाक डार ने कहा,' विचार यह है कि वहां स्वतंत्र फलस्तीनी सरकार हो. इसकी देखरेख एक इंटरनेशल मॉनिटरिंग बॉडी करेगी, जिसमें भी ज्यादातक फलस्तीनी ही होंगे.'

FAQ

गाजा प्लान पर पाकिस्तान की क्या राय है?

पाकिस्तान ने ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया है, लेकिन कहा है कि उनकी सभी बातें प्लान में शामिल नहीं की गई हैं. पाकिस्तान अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगा और गाजा में सैनिक भेजने पर विचार करेगा.

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या समझौता हुआ है?

दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान से 19 प्रतिशत टैरिफ पर आयात करेगा. इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल और गैस के क्षेत्र में काम करेगा.