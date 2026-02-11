DNA: हमेशा से यूज एंड थ्रो जैसे थे US-पाक के संबंध, बस सच्चाई मानने को तैयार नहीं था 'जिन्नालैंड'

Pakistan-US Relation: पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बांग्लादेश में दखलअंदाजी कर रहा है तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दर्द बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की संसद में जनता के चुने प्रतिनिधियों और पूरे पाकिस्तान के सामने स्वीकार किया है कि उनके मुल्क का इस्तेमाल अमेरिका ने एक टॉयलेट पेपर की तरह किया है. आपको जानना चाहिए क्यों एक असफल और आतंकियों को पनाह देने वाले देश के रक्षा मंत्री को संसद में इस सच को स्वीकार करना पड़ा. कौन सी टीस रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जुबान से कड़वा सच बनकर बाहर निकली और क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी संसद में पूरी सच्चाई बताई है?

आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लिए अपने देश को अमेरिका का टिश्यू पेपर बताना भी नागवार गुजरा. वो अपने देश की नीतियों और ट्रंप के कूटनीतिक थप्पड़ से इतने ज्यादा हताश निराश और दुखी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका का टॉयलेट पेपर बताया और देश की संसद में बताया. इस दौरान पाकिस्तान की संसद में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था. किसी सांसद ने ख्वाजा आसिफ की बात का विरोध नहीं किया. पक्ष और विपक्ष..सभी सांसदों ने खामोश रहकर इस सच को स्वीकार किया कि उनके देश का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह होता है.

जब कोई भी देश डॉलर के बदले आत्मसम्मान और संप्रभुता के साथ समझौता करना शुरू कर देता है तो उसका वही हश्र होता है, जो आज पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान तो अपने जन्म के साथ ही ऐसा करता चला आया है. यही वजह है अमेरिका–पाकिस्तान संबंध जरूरत के आधार पर बने और बदले हैं.

1950–60 के दशक में पाकिस्तान ने सोवियत संघ का प्रभाव रोकने के लिए बनी Southeast Asia Treaty Organization का हिस्सा बनकर सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया.बदले में उसे सैन्य और आर्थिक मदद मिली, लेकिन वर्ष 1965 में भारत के साथ हुए युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों पर रोक लगा दी.

वर्ष 1979 से 89 के बीच अफगान जिहाद में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया. इसके बदले पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी फंडिंग और हथियार मिले. लेकिन सोवियत संघ की वापसी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया. अमेरिका ने 1990 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिए.

2001 के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और अमेरिका के मतलबी संबंधों की शुरूआत हुई. 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका को लॉजिस्टिक और खुफिया सहयोग दिया और अरबों डॉलर की सहायता ली, लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला,जिसके बाद अमेरिका का भरोसा पाकिस्तान से उठ गया और सहायता बंद हो गई.

2018 के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. ट्रंप दोबारा चुनाव जीतकर आए तो एक बार फिर से पाकिस्तान को अमेरिका से सहानुभूति मिली. लेकिन इसके बदले पहले ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करवाया. फिर गाजा पीस डील पर साइन करवा लिया. लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके बता दिया, उसके लिए महत्वपूर्ण कौन है. पाकिस्तान को इससे भी बहुत धक्का लगा है.

इसमें गलती अमेरिका की नहीं पाकिस्तान की है. पाकिस्तान आज तक एक बात नहीं समझ पाया जब किसी रिश्ते में आप सिर्फ झोली फैलाकर खड़े होते हैं, आतंक से लड़ाई के नाम पर अरबों डॉलर की मदद भी लेते हैं और फिर भी लादेन को छिपाकर धोखेबाजी करते हैं तो ऐसे रिश्तों के स्थायी होने की उम्मीद बेईमानी होती है. और ऐसे मतलब से रिश्ते काम खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं. उसके बाद धोखा खाने वाला दूसरे का वैसा ही हाल करता है, जैसा पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया, जैसा ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में बताया.

ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बताया कि अमेरिका ने पिछले तीन दशकों में 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मारा है. कई बार उस अमेरिका का साथ देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम को जिहाद के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है.

पाकिस्तान के नेता जानते हैं किस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान और सैन्य तानाशाह आवाम के जज्बात से खिलवाड़ करते रहे. पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ अपने हित देखे हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के जिन दो तानाशाहों की बात की वो पाकिस्तान के सैन्य शासक थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में दो अलग-अलग दौर की जंगों के दौरान अमेरिका के साथ गठजोड़ किया.

पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक मोहम्मद जियाउल हक थे, जिन्होंने 1979 में सोवियत सेनाओं के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया. ये मुजाहिदीन बाद में तालिबान बने.

इसके बाद पाकिस्तान के एक और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका का सहयोग दिया. तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अमेरिकी अभियान में पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बनाया. ख्वाजा आसिफ का तर्क है. इन दोनों सैन्य शासकों ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन और घरेलू वैधता के लिए अमेरिका का साथ दिया न कि किसी धार्मिक कारण से. हालांकि ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं बताया कि इसके लिए पाकिस्तान अब तक अमेरिका से 67 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद और सैन्य सहायता भी हासिल कर चुका है.