आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी पर करेगा वार? अमेरिका के साथ मिलकर बनाया प्लान
आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी पर करेगा वार? अमेरिका के साथ मिलकर बनाया प्लान

America-pakistan Talks: हाल ही में मंगलवार 12 अगस्त 2025 को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर बातचीत हुई. ये बातचीत इस्लामाबाद में हुई है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:18 PM IST
आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी पर करेगा वार? अमेरिका के साथ मिलकर बनाया प्लान

Pakistan-America Relations: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान-अमेरिका के बीच बड़ी दोस्ती देखी जा रही है. पाकिस्तानी नेता और आर्मी चीफ असीम मुनीर को कई मौकों पर वॉशिंगटन का दौरा करते हुए देखा गया. वहीं अब दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर बातचीत हुई है. यह बातचीत मंगलवार 12 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद में हुई. इस बैठक में अमेरिकी विदेश विभाग के एंटी टेरर कॉर्डिनेटर ग्रेगरी लोगेरफो और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के विशेष सचिव नबील मुनीर मौजूद थे. इस दौरान दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. 

आतंकवाद पर पाकिस्तान की सराहना 
अमेरिकी प्रतिनिधि ने क्षेत्र और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की सफलता की सराहना की. बयान में 3 आतंकवादी संगठनों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ( BLA),ISIS खोरासन और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया गया, हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश अल-अदल/जुंदाल्लाह, लश्कर ए झांगवी, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के साथ ही 4 सहयोगी संगठनों, जिनमें द रेजिस्टेंस फ्रंट भी शामिल है पर कुछ नहीं कहा गया. द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अप्रैल में पहलगाम पर आतंकी हमला किया था. 

BLA को विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया
बयान में कहा गया,' दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर और सुगठित जुड़ाव बेहद जरूरी है.' साथ ही यह भी कहा गया कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवादी खतरों से निपटने के प्रभावी तरीके विकसित करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें उन 3 समूहों से जुड़े खतरे भी शामिल हैं जिनका नाम लिया गया था. बातचीत से एक दिन पहले अमेरिका ने BLA और उसके सहयोग सहयोगी मुजाहिद ब्रिगेड को अपने विदेशी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया.     

घटनाओं पर व्यक्त की संवेदना 
बयान के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की. इसमें जाफर एक्सप्रेस आतंकवादी हमला और खुजदार में एक स्कूल बस पर बम विस्फोट जैसी घटनाएं शामिल हैं. बता दें कि BLA ने अप्रैल 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 300 से ज्यादा यात्री सवार थे और 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे. पाकिस्तान सरकार ने मई में खुजदार में एक स्कूल बस पर हुए आत्मघाती हमले के लिए बीएलए को जिम्मेदार ठहराया है.  मारे गए दस नागरिकों में कम से कम आठ छात्र शामिल थे. ( इनपुट-आईएएनएस) 

