DNA: अमेरिका ने PAK को दिखाया आईना, काम निकलते ही ट्रंप ने छोड़ा साथ, रेयर अर्थ की बैठक में मुनीर को क्यों नहीं मिला निमंत्रण?

America-Pakistan Relations: अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होने वाली बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपने फायदे के लिए मुनीर के खिलाफ जा सकते हैं? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 02, 2026, 11:45 PM IST
Trump To Join Hands With Baloch: क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होने वाली बैठक से पाकिस्तान को दूर करने को लेकर हर किसी के मन में सवाल खड़े हैं. इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है. क्योंकि इस बैठक से आगे का प्रश्न ये है कि अमेरिका ने जिस दुर्लभ खनीज के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया था, क्या उसे अब ट्रंप भी बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी मान रहे हैं? क्या ट्रंप अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नए सिरे से बलूचिस्तान के साथ डील करने वाले हैं? या फिर पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ट्रंप को मुनीर पर विश्वास ही नहीं है. 

बलूचिस्तान की ओर से ट्रंप को ओपन लेटर

अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील की थी तब बलूचिस्तान की ओर से ट्रंप को एक ओपन लेटर लिखा गया था और कहा गया था कि अमेरिका इसके लिए सीधे बलूचिस्तान से डील करे ना कि पाकिस्तान से,  लेकिन तब ट्रंप ने इसे दरकिनार कर दिया था, लेकिन अब तीन महीने बाद जब बलोच बागियों ने अपनी ताकत दिखाई है. 53 साल के इतिहास में एक साथ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है. जब बलोच विद्रोही पाकिस्तान के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं. तब ये संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप दुर्लभ खनीज को लेकर बलूचिस्तान से नई डील कर सकते हैं. 

बागियों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका 

इतिहास साक्षी है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए बागियों को इस्तेमाल करती रही है. अभी हाल ही में वेनेजुएला में मोदुरो विरोधियों को अपना हथियार बनाया. कनाडा में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए ये संभव है कि ट्रंप मुनीर और शहबाज को दरकिनार कर बलोच विद्रोहियों से हाथ मिला लें. प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक और राजनीतिक विचारक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि 'सत्ता कमजोर से दोस्ती नहीं करती, उसे केवल इस्तेमाल करती है'. आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप यही कर रहे हैं. वॉशिंगटन में जो बैठक हो रही है ये पूरी तरह से चीन के खिलाफ है. दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को खत्म करने की रणनीति बननी है. ऐसी अहम बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाने से ये संदेश भी स्पष्ट रूप से जा रहा है कि ट्रंप को मुनीर-शहबाज पर रत्तीभर भी विश्वास नहीं है. पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में चीन का प्रेम जगजाहिर है. 

मुनीर को बैठक में क्यों नहीं बुलाया? 

अगर IMF का लोन और भारत की पिटाई से बचाने के लिए मुनीर और शहबाज अपना दुर्लभ खजाना अमेरिका के हवाले कर सकते हैं तो कुछ और फायदे के लिए वो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल' की बात शी जिनपिंग के सामने लीक नहीं करेंगे. इसकी क्या गारंटी है? जबकि ये तय है कि स्ट्रैटेजिक चर्चा होनी है. यही कारण है कि क्रिटिकल मिनरल्स पर अरबों की डील के बावजूद ट्रंप ने मुनीर-शहबाज को बैठक में नहीं बुलाया.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

DNADNA Analysis

