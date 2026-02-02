DNA: मुनीर का इस्तेमाल कर ट्रंप ने पीठ में घोंपा खंजर, अब बलोचियों से हाथ मिलाकर PAK को देंगे झटका; लगाया नो एंट्री का बोर्ड

America Sidelining Pakistan: सरेंडर करना पाकिस्तान के डीएनए में है. क्रिकेट के मैदान में सरेंडर, युद्ध के मैदान में सरेंडर और कूटनीति की मेज पर भी सरेंडर. आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे ट्रंप के सामने शरणागत हो गए थे. रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने के लिए आसिम मुनीर सेल्समैन तक बन गया था. ट्रंप ने अक्टूबर 2026 में पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक डील भी की थी, लेकिन 3 महीने बाद अब जब अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर बैठक हो रही है तो उस बैठक से पाकिस्तान गायब है.

अमेरिका ने पाकिस्तान को लगाया किनारे

भारत समेत दुनिया के बड़े देश इसमें शामिल हो रहे हैं. तब उस बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रण तक नहीं मिला. अमेरिका ने पाकिस्तान को किनारे लगा दिया. इस पर मुनीर के घर में भी सवाल उठ रहे हैं और उससे भी बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप अब मुनीर को छोड़कर बलोचियों से हाथ मिलाएंगे? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि 'जो राजा संकट में आत्मसम्मान गिरवी रख देता है, शांति में उसे कोई सम्मान नहीं देता'. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सबकुछ गिरवी रख देने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ यही हो रहा है.

पैक्स सिलिका की बैठक

दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जिस पैक्स सिलिका का गठन किया था, आज से उसकी बैठक हो रही है. वॉशिंगटन में ये बैठक 4 फरवरी 2026 तक होगी. इसका नाम 'क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल' दिया गया है. इस बैठक में अमेरिका के अलावा भारत, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हो रहे हैं. इस दौरान जरूरी मिनरल्स पर एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन बनाने पर चर्चा की जाएगी. बैठक का प्राथमिक एजेंडा सेमीकंडक्टर, AI, दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन की निर्भरता को काफी कम करना है.

बैठक में क्या होगी चर्चा

अमेरिका की कोशिश अपने सहयोगी और भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एक नया इको-सिस्टम बनाने की है. इस बैठक में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर बात की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के उपकरणों के लिए खनिजों की उपलब्धता पर चर्चा भी की जाएगी. नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया था. भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान में 6 खरब डॉलर तक के रेयर अर्थ मिनरल्स होने का दावा किया जाता है, जिस पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने इसी दुर्लभ खनीज के लिए 500 मिलियन डॉलर का समझौता भी किया था. ट्रंप ने उस पाकिस्तान को बुलाने का औचित्य तक नहीं समझा. सोचिए ये मुनीर और शहबाज की कितनी बड़ी बेइज्जती है.