PAK के गोल्ड पर ट्रंप का राज? बलूचिस्तान की इस खदान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा US,अबतक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट

Pak-America Project Vault: अमेरिका ने पाकिस्तान की रेको डिक खदान में प्रोजेक्ट वॉल्ट के लिए 1.3 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है. इसको लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद मिनरल्स और रेयर अर्थ के वैश्विक बाजार को नया आकार देना है.
Pak-America Trade Deal: अमेरिका ने पाकिस्तान की रेको डिक माइन में प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत 1.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है. अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के ग्लोबल मार्केट को नया आकार देना है. बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको डिक में दुनिया का सबसे बड़ा सोने और तांबे का भंडार है. US फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक रेको डिक प्रोजेक्ट वॉल्ट के लिए अमेरिका के बाहर किया गया एकमात्र इन्वेस्टमेंट भी है.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट वॉल्ट की घोषणा की थी. यह अमेरिका के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (EXIM) के चेयरमैन के नेतृत्व में एक पहल है. इसके तहत EXIM ने प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी, जो संघीय एजेंसी के इतिहास में दिए गए सबसे बड़े लोन में से एक है. बीते साल EXIM ने ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट के लिए 14.8 बिलियन डॉलर के लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किए.
अमेरिका के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) बैंक ने कई महत्वपूर्ण मिनरल प्रोजेक्ट के लिए लोन देने की मंजूरी दी है. इनमें पाकिस्तान का 1.3 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है. इसके अलावा कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में वॉल्ट की स्थापना के लिए 10 अरब डॉलर का लोन शामिल है. यह वॉल्ट अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार होगा. कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स में पेंसिल्वेनिया में टाइटेनियम और निकल के लिए 27.4 मिलियन डॉलर, टेनेसी में एडवांस मटीरियल और महत्वपूर्ण धातुओं के प्रोसेसिंग के लिए 23.5 मिलियन डॉलर, न्यूयॉर्क में जिंक माइनिंग और प्रोडक्शन के लिए 15.9 मिलियन डॉलर और वर्जीनिया में टाइटेनियम प्रोसेसिंग और मैनुफैक्चरिंग के लिए 11.1 मिलियन डॉलर का लोन शामिल है.
बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित रेको डिक खदान दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में 0.41 प्रतिशत तांबा युक्त 5.9 अरब टन ओर और 41.5 मिलियन औंस सोने का भंडार होने का अनुमान है. रेको डिक क्षेत्र भी चागाई वॉल्कैनिक माउंटेन रेंज में कई अपरदित अवशेष ज्वालामुखी केंद्रों (Eroded remains of volcano) में से एक है, जो क्वेटा-ताफ्तान लाइन रेलवे और अफगानिस्तान के साथ सीमा के बीच बलूचिस्तान में फैली हुई है.