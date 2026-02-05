Advertisement
trendingNow13099469
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनPAK के गोल्ड पर ट्रंप का राज? बलूचिस्तान की इस खदान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा US,अबतक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट

PAK के गोल्ड पर ट्रंप का राज? बलूचिस्तान की इस खदान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा US,अबतक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट

Pak-America Project Vault: अमेरिका ने पाकिस्तान की रेको डिक खदान में प्रोजेक्ट वॉल्ट के लिए 1.3 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है.  इसको लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद मिनरल्स और रेयर अर्थ  के वैश्विक बाजार को नया आकार देना है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 05, 2026, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK के गोल्ड पर ट्रंप का राज? बलूचिस्तान की इस खदान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा US,अबतक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट

Pak-America Trade Deal: अमेरिका ने पाकिस्तान की रेको डिक माइन में प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत 1.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है. अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के ग्लोबल मार्केट को नया आकार देना है. बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको डिक में दुनिया का सबसे बड़ा सोने और तांबे का भंडार है. US फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक रेको डिक प्रोजेक्ट वॉल्ट के लिए अमेरिका के बाहर किया गया एकमात्र इन्वेस्टमेंट भी है. 

10 अरब डॉलर के लोन को दी मंजूरी

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट वॉल्ट की घोषणा की थी. यह अमेरिका के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (EXIM) के चेयरमैन के नेतृत्व में एक पहल है. इसके तहत EXIM ने प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी, जो संघीय एजेंसी के इतिहास में दिए गए सबसे बड़े लोन में से एक है. बीते साल EXIM ने ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट के लिए 14.8 बिलियन डॉलर के लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किए.  

ये भी पढ़ें- कभी खारिज किया था इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, अब US में टैक्सी चला रहे पूर्व पाकिस्तानी डिप्टी स्पीकर; कौन हैं कासिम सूरी?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

पाकिस्तान का 1.3 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट 

अमेरिका के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) बैंक ने कई महत्वपूर्ण मिनरल प्रोजेक्ट के लिए लोन देने की मंजूरी दी है. इनमें पाकिस्तान का 1.3 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है. इसके अलावा कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में वॉल्ट की स्थापना के लिए 10 अरब डॉलर का लोन शामिल है. यह वॉल्ट अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार होगा. कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स में पेंसिल्वेनिया में टाइटेनियम और निकल के लिए 27.4 मिलियन डॉलर, टेनेसी में एडवांस मटीरियल और महत्वपूर्ण धातुओं के प्रोसेसिंग के लिए 23.5 मिलियन डॉलर, न्यूयॉर्क में जिंक माइनिंग और प्रोडक्शन के लिए 15.9 मिलियन डॉलर और वर्जीनिया में टाइटेनियम प्रोसेसिंग और मैनुफैक्चरिंग के लिए 11.1 मिलियन डॉलर का लोन शामिल है.  

ये भी पढ़ें- 'विकलांग हो गई सेना...,' बलूचों के हमले से हिला पाकिस्तान, भरी सभा में कांपे ख्वाजा आसिफ; अपनी ही आर्मी को बता दिया कमजोर 

 

दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खदान  

बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित रेको डिक खदान दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में 0.41 प्रतिशत तांबा युक्त 5.9 अरब टन ओर और 41.5 मिलियन औंस सोने का भंडार होने का अनुमान है. रेको डिक क्षेत्र भी चागाई वॉल्कैनिक माउंटेन रेंज में कई अपरदित अवशेष ज्वालामुखी केंद्रों (Eroded remains of volcano) में से एक है, जो क्वेटा-ताफ्तान लाइन रेलवे और अफगानिस्तान के साथ सीमा के बीच बलूचिस्तान में फैली हुई है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला