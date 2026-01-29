Pakistan News: बेइज्जती में 'नोबेल' लेंगे पाकिस्तानी! अमेरिका की चेतावनी और क्रिकेट मेहमान की बेइज्जती ने खोली पोल

Pakistan Australia T20 Cricket Series: लगता है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती में नोबेल प्राइज लेने का फैसला कर लिया है. उसने एक बार फिर दो ऐसी गुस्ताख हरकतें कर दी हैं, जिससे दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है.
US Travel Advisory on Pakistan: बेइज्जती करवाने में अगर नोबल प्राइज मिलता तो पक्का हर साल पाकिस्तान को नवाजा जाता. T-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सपोर्ट लेने के कारण जितनी बेइज्जती हुई, वो पाकिस्तान को कम लग रही थी. इसलिए एक नया कांड कर दिया है. दरअसल हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में T-20 क्रिकेट सीरीज खेलने पहुंची है.
ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को रिक्शे में घुमा दिया
होना तो ये चाहिए था कि आतंकी देश में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता. मगर PCB ने तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी मिशेल मार्श को खुले रिक्शे पर बिठा दिया. शहर घुमाने के लिए सलमान आगा को जिम्मेदारी सौंपी गई. खैर अब पाकिस्तानी भी बेचारे क्या ही करें. कुछ उल-जुलूल दलीलें दे रहे हैं तो कुछ मुंह छिपाए फिर रहे हैं.
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकियों से साफ-साफ कह दिया है. चापलूस मुनीर के देश भूल कर भी मत जाओ. ये ट्रैवल एडवाइजरी वाकई मुल्ला मुनीर और शहबाज के लिए बड़ा झटका है. जो लगातार ट्रंप की खुशामद में लगे हुए थे.
मुनीर ने फिर करवा दी पाकिस्तान की बेइज्जती
अमेरिका के पिट्ठू बने मुनीर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक बार फिर से बड़ी बेइज्जती करवा दी है. अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को साफ-साफ बता दिया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है. जहां जाना मतलब मौत को दावत देना है.
3 दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवायजरी जारी की है. जिसमें अमेरिकियों से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से बचने की साफ-साफ सलाह दी गई है. ट्रैवल एडवायजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान को लेवल 3 में रखा गया है..जो बड़े खतरे वाली कैटगरी है.
पाकिस्तान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं- यूएस
एडवायजरी में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में बेलगाम अपराध, आतंकवाद, अपहरण के खतरे हैं. ये चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान में बिना किसी चेतावनी के आतंकवादी हमले हो सकते हैं. खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों को अमेरिका ने लेवल 4 कैटगरी में डाला है.
अमेरिका ने साफ-साफ कहा है कि पाकिस्तान में होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य-सुरक्षा ठिकाने, हवाई अड्डे, ट्रेनें, स्कूल, अस्पताल, टूरिस्ट प्लेस कोई भी सुरक्षित नहीं है.