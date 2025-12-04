Advertisement
PAK की अब खैर नहीं... 40 से ज्यादा सांसदों ने मार्को रुबियो को लिखा पत्र, शरीफ-मुनीर शासन पर लगाया बड़ा आरोप

Pakistan Human Right Crisis: पाकिस्तान में मानवाधिकार संकट पर चिंता जताते हुए अमेरिका में 40 से ज्यादा सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक पत्र लिखा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 04, 2025, 01:51 PM IST
World News: अमेरिका में 40 से ज्यादा सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पाकिस्तानी राजनीति के संबंध में एक पत्र लिखा है. इस लेटर में विदेश मंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सैन्य समर्थित सरकार की ओर से पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दमन और बिगड़ते मानवाधिकार संकट पर चिंता जाहिर की है. यह पत्र 3 दिसंबर 2025 को लिखा गया, जिसमें सांसदों ने पाकिस्तान में शासन के खिलाफ बोलने वाले अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवारों को भी धमकी देने और उनका उत्पीड़ने करने पर चिंता जाहिर की है.  

पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ पत्र 

विदेश मंत्री को लिखे इस पत्र में कहा गया,' हम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सैन्य समर्थित सरकार के तहत पाकिस्तान में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दमन अभियान और बिगड़ते मानवाधिकार संकट पर तत्काल चिंता जाहिर करते हैं. हाल ही के सालों में पाकिस्तान में सत्तावादी दुर्व्यवहारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अमेरिकी नागरिकों और निवासियों को धमकियों, भय और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जो अक्सर पाकिस्तान में उनके परिवारों तक भी पहुंच जाता है.'  

ये भी पढ़ें- कंगाल पाकिस्तान के बुरे दिन: कर्ज चुकाने के लिए बेचेगा इंटरनेशनल एयरलाइंस, मुनीर के 'फौजी' भी खरीदारों में

पाकिस्तान पर बड़ा आरोप

पत्र में यह भी लिखा गया कि इन धमकियों में मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, जबरदस्ती करना और प्रवासी व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाकर जवाबी हिंसा करना शामिल है.  बयान में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का हवाला देकर कहा गया कि पाकिस्तान की कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करती है. सांसदों ने इसके साथ ही अमेरिकी धरती पर विदेशी हस्तक्षेप की भी आशंका जताई है. उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्रेशर, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और सिस्टमेटिक रिप्रेशन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वीजा बैन और संपत्ति जब्त करने जैसे उपाय की मांग की. इसके साथ ही सांसदों ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते हुए 2024 के पाकिस्तान चुनावों की जांच की भी मांग की. 

ये भी पढ़ें- जैश से जुड़ीं 5000 महिला आतंकी, 500 रुपये में करवाया जाएगा 'जिहादी कोर्स'... मसूद अजहर ने लीक किया प्लान 

 

तानाशाह से जूझ रहा पाकिस्तान

पत्र में कहा गया,' पाकिस्तान तानाशाही के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है. साल 2024 के चुनावों की अनियमितताओं के लिए व्यापक रूप से निंदा की गई है और पट्टन रिपोर्ट में इसका दस्तावेजीकरण किया गया है, जो चुनाव अनियमितताओं की निगरानी करने वाला एक इंडिपेंडिट पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी स्टडी है.'  

