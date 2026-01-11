अपने अस्त्र को 'ब्रह्मास्त्र' बनाने में जुटा चीन, लगा रहा घातक रडार और 'बाहुबली' इंजन; अमेरिका को देगा टक्कर

Advertisement
China J-20 Stealth Fighter Jet Latest News: ताइवान को लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है. अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसका सामना अमेरिका से हो सकता है. इस आशंका को देखते हुए चीन अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट जे-20 को ज्यादा घातक बनाने जा रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:44 PM IST
China J-20 Stealth Fighter Jet Upgradation News: ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर को और घातक बनाने में जुटा है. वह इसमेंम रडार, इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नई तकनीकें जोड़ने जा रहा है. जिससे उसका ये पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा. यह दावा चीनी मीडिया में एक चीनी मिलिट्री विश्लेषक ने किया है. 

अमेरिकी F-22 रैप्टर से मुकाबले की तैयारी

बताते चलें कि चीनी मीडिया में J-20 स्टील्थ फाइटर को ‘माइटी ड्रैगन’ कहकर प्रचारित किया जाता है. चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV को दिए इंटरव्यू में सैन्य विशेषज्ञ झांग शुएफेंग ने नए बदलावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि J-20 अब चीन के स्टील्थ अटैक ड्रोन और एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग विमानों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है. यह ठीक वैसा ही है, जैसे अमेरिका अपने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को आधुनिक युद्ध प्रणाली से जोड़ता है.

J-20 को और घातक बना रहा है चीन

झांग शुएफेंग के मुताबिक, 'J-20 को अपने एवियोनिक्स सिस्टम, खासकर रडार और इंफ्रारेड सर्च व ट्रैकिंग सिस्टम की क्षमता और बेहतर करनी होगी. ऐसा करने से इसके हवाई हथियार यानी एयर-टू-एयर मिसाइलों की मारक दूरी और बढ़ेगी. साथ ही उनकी दुश्मन के जैमिंग से बचने की क्षमता भी मजबूत होगी. इसके साथ-साथ इंजन को लगातार अपग्रेड करना भी बेहद जरूरी है.'

दो इंजन वाला है यह घातक प्लेन

रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को J-20 की पहली उड़ान की 15वीं वर्षगांठ रही. यह विमान 11 जनवरी 2011 को चेंगदू में पहली बार उड़ा था. इसके बाद मार्च 2017 में इसे आधिकारिक तौर पर चीनी वायुसेना में शामिल किया गया. दो इंजन वाला एक सीट का यह फाइटर जेट आज चीन की सैन्य ताकत और आधुनिकीकरण का प्रतीक बन चुका है. इसे अमेरिका के सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर विमानों का मुकाबला करने के लिए चीन की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है.

इस फाइटर जेट की खासियतें क्या हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, J-20 को बनाने वाली चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इसके डिजाइन को इस तरह तैयार किया है कि यह रडार पर बहुत कम दिखाई देता है. इसमें खास रडार-शोषक कोटिंग और बॉडी के अंदर छुपाकर हथियार रखने की जगह है. जिससे इसकी स्टील्थ क्षमता और बढ़ जाती है.

चीनी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इन खूबियों के अलावा इस फाइटर जेट में सुपरसोनिक क्रूज़, जबरदस्त फुर्ती और अत्याधुनिक एवियोनिक्स भी मौजूद हैं. एक्सपर्टों का कहना है कि अब चीन इसकी आंतरिक तकनीक अपग्रेड करने पर जोर दे रहा है. जिससे जंग के मैदान में यह विमान और घातक हो जाए. 

