DNA: हाफिज सईद के आतंकियों ने ही कर दिया लड़ने से इनकार, टेंशन में मुनीर, लश्कर में पड़ गई फूट?

Pakistan News: पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अच्छी तरह जानता है कि सैन्य ताकत के मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के सामने शून्य है. लेकिन पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाने और पाकिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मुनीर फर्जी रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान करता रहा है.

मुनीर की परेशानी अब उसके संरक्षित आतंकियों की फौज भी बढ़ा रही है. मुनीर ने हाफिज सईद के जिस लश्कर-ए-तैयबा को खाद-पानी मुहैया कराया है अब उसी लश्कर में बगावत हो गई है. समझिए एक तरफ ईरान में खलीफा के खिलाफ क्रांति हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी खलीफा के खिलाफ बगावत हो रही है.

आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है. पाकिस्तान के तख्त पर चाहे कोई बैठे आतंकियों को संरक्षण मिलता है. इसी संरक्षण में हाफिज सईद ने दशगतगर्दों का लश्कर तैयार किया.लेकिन अब ये आतंकी हाफिज और मुनीर के लिए भस्मासुर बन गए हैं. यानी ये दशहतगर्द अपने ही आका के खिलाफ हो गए हैं. हाफिज के लश्कर में कैसे बगावत हो गई, अब इसे समझिए.

हाफिज के आतंकियों ने सरगना को दे दिया झटका

हाफिज के आतंकियों ने बलूचिस्तान के बागियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है. यानी लश्कर के आतंकियों ने अपने आका हाफिज सईद से कहा- कि वो उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे और ना ही बलोच आर्मी के साथ लड़ेंगे और ना ही टीटीपी के साथ.

मुनीर ने बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के लिए लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान के आतंकियों को तैनात किया था. हाफिज और मुनीर से बगावत करते हुए लश्कर के आतंकियों ने बलूचिस्तान के बागियों और टीटीपी के आतंकियों से लड़ने से इनकार कर दिया. बताइए हाफिज तो मुनीर के आदेश का पालन कर रहा है लेकिन उसके आतंकी लश्कर चीफ के आदेश का पालन नहीं कर रहे.

मुनीर की भी बढ़ गई टेंशन

लश्कर में हुई इस बागवत ने सिर्फ हाफिज सईद की ही नहीं मुनीर की भी चिंता बढ़ा दी है. जानते हैं क्यों. क्योंकि इसी बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मैटेरियल का सब्जबाग दिखाकर मुनीर ने ट्रंप के दरबार में घुसपैठ की थी. मुनीर और शहबाज ने बलूचिस्तान में दुर्लभ खनिज का झांसा देकर ट्रंप से करोड़ों डॉलर ठगे हैं. इसी बलूचिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है. इसी खजाने की सुरक्षा के लिए मुनीर ने हाफिज के आतंकियों को बलूचिस्तान भेजा था. लेकिन लश्कर में बगावत से सबकुछ खतरे में हैं. बलूचिस्तान में बलोच बागियों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलोच बागी सैन्य संघर्ष कर रहे हैं. 2025 में बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना को निशाना बनाकर 1 हजार 557 हमले हुए इन हमलों में पाकिस्तान आर्मी के 11 सौ सैनिक मारे गए.

किस लड़ाई को लेकर हुई बगावत

अपनी आतंकी आर्मी को बलोच बागियों से बचाने के लिए मुनीर ने अक्टूबर के महीने में लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में उतारा था. हाफिज के लश्कर में इसी लड़ाई को लेकर बगावत हो गई है. लश्कर के आतंकियों ने बलोच बागियों और तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है. लश्कर के बागी आतंकियों का कहना है कि मुनीर और शहबाज पश्चिमी देशों के हित के लिए बलोचों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. इस्लामिक स्टेट खोरासान तालिबान का विरोधी है. जबकी लश्कर के आतंकी तालिबान को अपना दोस्त मानते हैं.

लश्कर के आतंकियों का कहना है कि पाकिस्तान की पंजाबी लॉबी अपने फायदे के लिए बलोच यानी मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को जंग के मैदान में उतार रही है. समझिए अब मुनीर और हाफिज अब दो मोर्चों पर घिर गए हैं. जिन आतंकियों को मुसलमानों पर अत्याचार वाली जहरीली दवा देकर हाफिज ने हथियार थमाया वो अब मजहब के नाम पर बलोचों से लड़ने से इनकार कर रहें हैं. दूसरी तरफ लश्कर में ये लड़ाई पंजाबी वर्सेस गैर पंजाबियों की हो गई है. लश्कर के आतंकी खुद बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है.

लश्कर के कार्यक्रमों से गायब हाफिज

अरसे से हाफिज सईद लश्कर के कार्यक्रमों में नहीं दिखा है. कहा जा रहा है कि हाफिज अपने आतंकियों की बगावत से डरा हुआ है. पंजाब लॉबी के खिलाफ लश्कर में बगावत हुई तो इससे मुनीर को तगड़ा झटका लगेगा. लश्कर के आतंकी अगर बलोच बागियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से मिल जाएंगे तो बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो सकता है. यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो सकता है.

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकी मुनीर और शहबाज का तख्तापलट कर सकते हैं. लश्कर के बाद जैश-ए-मोहम्मद जैसे दूसरे आतंकी संगठनों में भी बगावत हो सकती है. यानी मुनीर के पोषित-पालित आतंकी भस्मासुर बनकर उसे ही तबाह कर सकते हैं. इसलिए मुनीर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह लश्कर के बागी आतंकियों को कंट्रोल किया जाए. उन्हें मनाया जाए. या लश्कर के बागी कमांडरों का खात्मा कर फिर से हाफिज का कंट्रोल मजबूत किया जाए.