जापान-ताइवान से जारी तनाव के बीच 4 चीनी युद्धपोत अचानक हिंद महासागर पहुंचे, क्या बड़ा प्लान कर रहा 'ड्रैगन'?

India China News in Hindi: ताइवान को लेकर चीन का जापान के साथ गंभीर तनाव चल रहा है. इन्हीं हालात में चीनी नौसेना के 4 पोत अचानक हिंद महासागर में पहुंचे हैं. आखिर चीन क्या बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:15 PM IST
Why 4 Chinese ships roaming in Indian Ocean: ताइवान को लेकर चीन का जापान के साथ तनाव लगातार जारी है. इसी बीच चीन के चार पोत हिंद महासागर में सक्रिय हैं. कहने को तो चीन उन्हें सामान्य रिसर्च वेसल बता रहा है, जो समुद्रों के बारे में शोध कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उन पोतों की तकनीक, रूट और चुने हुए स्थानों का गहराई से विश्लेषण करें तो साफ पता लगेगा कि चीन केवल समुद्री शोध नहीं कर रहा, बल्कि इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी गहरी करने के प्रयास में है. 

हिंद महासागर में क्या कर रहे चीन के ये 4 पोत?

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, चीन के लान हाई 201, लान हाई 101, शेन हाई यी हाओ और शी यान 6 नामक चारों पोत हिंद महासागर के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हैं. उन पोतों की लोकेशन और रिसर्च के बहाने मौजूदगी से पता चलता है कि हिंद महासागर में 4 अलग-अलग स्थानों पर उपस्थिति बनाकर चीन भू-रणनीतिक संतुलन प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहा है. 

चीनी नेवी का पहला जहाज लान हाई 101 श्रीलंका के गाले बंदरगाह के पास देखा गया है. श्रीलंका पहले भी चीनी शोध पोतों को डॉकिंग की अनुमति देता रहा है. भारत हर बार ऐसे कदमों को आशंका के साथ देखता है. इसकी वजह ये है कि चीन की ये गतिविधि सीधे भारतीय तटीय सुरक्षा के समीप होती है. चूंकि दक्षिण भारत के नीचे का यह क्षेत्र समुद्री व्यापार का अहम केंद्र है. ऐसे में किसी भी विदेशी शोध पोत की उपस्थिति वहां पर समुद्र तल का ऐसा डेटा इकट्ठा कर सकती है, जिसका सैन्य प्रयोग आगे चलकर किया जा सकता है. यही वजह है कि भारत इस बार भी श्रीलंका पहुंचे चीनी पोत की दिशा, गति और ठहराव को आशंका के साथ देख रहा है.

डिएगो गार्सिया के आसपास घूम रहा ये युद्धपोत

चीन का दूसरा जहाज लान हाई 201 डिएगो गार्सिया के आसपास बार-बार सर्वे के नाम पर घूम रहा है. यह वही स्थान है, जहां अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना है. इस ठिकाने को भारत भी अपने रणनीतिक साझेदार के जरिए इस्तेमाल करता है. रिपोर्टों के अनुसार डिएगो गार्सिया के पास विचरण कर रहे इस पोत की गतिविधि साधारण रिसर्च वेसल जैसी नहीं दिखती, बल्कि वह समुद्र तल का विस्तृत नक्शा तैयार करने वाली ग्रिड शैली में घूम रहा है. इस प्रकार के सर्वे से मिलने वाले डेटा भविष्य में पनडुब्बी रूट बनाने, मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन तैयार करने और नौसैनिक तैनाती के काम आ सकता है. यही वजह है कि इस जहाज की मौजूदगी पर भारत-अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत की नजरें बनी हुई हैं. 

चीन का तीसरा जहाज शेन हाई यी हाओ इंडोनेशिया के पश्चिम में नजर आया है. उसकी दिशा मध्य हिंद महासागर की ओर बढ़ती दिखी है. हिंद महासागर में घूम रहे चारों पोतों में यह सबसे उन्नत माना जा रहा है. इसकी वजह ये है कि उसके पस मानव-युक्त डीप-सी सबमर्सिबल है, जो समुद्र तल के बेहद गहरे हिस्सों तक जाकर नमूने ले सकता है. साथ ही समंदर की सूक्ष्म स्तर पर मैपिंग कर सकता है. ऐसी तकनीक रिसर्च के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जंग की स्थिति में काम आती है. 

भविष्य के युद्ध की चीन कर रहा बड़ी तैयारी

बीजिंग का चौथा पोत शी यान 6 मॉरीशस की दिशा में बढ़ रहा है. उसे समुद्री भू-भौतिकीय सर्वे करने में सक्षम माना जाता है. यह जहाज समुद्र तल के चुंबकीय और ध्वनिक सिग्नेचर रिकॉर्ड कर सकता है, जो एंटी-सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत मूल्यवान माना जाता है. जैसे-जैसे यह जहाज मॉरीशस के नजदीक आ रहा है, उस पर भारत की निगरानी भी बढ़ती जा रही है. इसकी वजह ये है कि यह क्षेत्र भारतीय समुद्री हितों से जुड़ा हुआ है. यहां पर अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ा तो हिंद महासागर की शक्ति संरचना धीरे-धीरे बदल सकती है.

डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि चीन के ये जहाज युद्धपोत तो नहीं हैं, लेकिन उनका काम सीधे तौर पर चीनी सेना के लिए रणनीतिक डेटा जुटाना है. ये वैज्ञानिक डेटा जंग की सूरत में बड़ी सैन्य बढ़त में बदल सकता है, जिसे चीन बखूबी समझ रहा है. वह हिंद महासागर के अलग-अलग हिस्सों के डेटा तैयार कर अपनी पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए जरूरी डेटा जुटा रहा है. जिससे युद्ध की स्थिति में वह अपने दुश्मनों पर त्वरित कार्रवाई कर सके.

अब भारत-यूएस कैसे करेंगे चीन का काउंटर?

भारत की चिंता यही है कि रिसर्च की आड़ में बीजिंग भविष्य के युद्ध के लिए खुद को मजबूत बनाने में जुटा है. वह  समुद्र की गहराई में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, जिससे वक्त आने पर वह अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके. फिलहाल चीन ने जहाज भेजकर अपनी चाल चल दी है. अब देखना होगा कि भारत और पश्चिमी देश मिलकर चीन के खिलाफ क्या काउंटर रणनीति अपनाते हैं.

