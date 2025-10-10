Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

अफगान हौसले को मत आजमाना पाकिस्तान... दिल्ली में बैठ मुत्ताकी ने US को भी ललकार दिया

Amir Khan Muttaqi: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि उनका देश पाकिस्तान के आतंकवाद को अपने देश में पनपने नहीं देगा. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है और अपनी धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं होने देगा. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:07 PM IST
Bagram Base: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी इस समय भारत की यात्रा पर हैं. तालिबानी विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है. यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को घेरने के लिए अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है. इस बीच आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान समेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान स्थित बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध किया है. जानकारी के अनुसार, जब मुत्ताकी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करेगा.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता. अफगानिस्तान की धरती पर अफगान शासन है. वहां की सरकार मजबूत है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान की एक इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है. पिछले चार सालों में सभी को हटा दिया गया है. अगर सभी अपने-अपने देशों में शांति लाएं, जैसा कि अफगानिस्तान ने किया है, तो हर जगह शांति होगी. पिछले आठ महीनों में अफगानिस्तान में एक छोटी सी भी घटना नहीं हुई है. अफगानिस्तान ने पिछले चार सालों में किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है.

 

इस बीच, मुत्ताकी ने कहा कि वह बगराम बेस पर किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देंगे. मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान इस बात का गवाह है कि हमने वहां कभी किसी सैन्य बल को स्वीकार नहीं किया है और निश्चित रूप से कभी नहीं करेंगे. हम आपको यह सलाह देते हैं कि अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है और ऐसा ही रहेगा. यदि आप संबंध चाहते हैं तो आप राजनयिक मिशन के माध्यम से संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हम सैन्य वर्दी में किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं. मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने पिछले 4 वर्षों में यह साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं किया जाएगा. और वह इस नीति पर कायम है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए नहीं किया जाएगा. 

 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में आई खटास 

बता दें कि एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी था और आगे भी रहेगा. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुतक्की भारत की यात्रा पर हैं. वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी. उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल अलसेंबली में बोलते हुए तालिबान को चेतावनी दी थी. उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब बहुत हो गया है. हमारा सब्र जवाब दे चुका है. अफगानिस्तान की जमीन से होने वाला आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

बता दें, इस हफ्ते की शुरूआत में भारत हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में अफगानिस्तान ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे में किसी देश के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य कर दिया था. रूस की राजधानी में इस सप्ताह के शुरू में आयोजित मास्को फॉमेट परामर्श की 7वीं बैठक के बाद मंगलवार को जारी बयान में कहा गया था कि पक्षों ने अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार देशों से अफगानिस्तान के आर्थिक सुधार और भविष्य के विकास पर प्रतिबद्धताओं को ईमानदारी से पूरा करने का आग्रह किया है.

अफगान विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति देश के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा था कि इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर अफगानिस्तान सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंध चाहता है. भारत के पास इस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है. उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि एक संतुलित नीति दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगी. अफगानिस्तान सैन्य हस्तक्षेप या किसी की उपस्थिति की अनुमति नहीं देगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

