Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

शहबाज-मुनीर की मेहनत पर फिरा पानी, पाकिस्तान को नहीं मिलेगी AMRAAM मिसाइल; ट्रंप ने दिया झटका

AIM-120 AMRAAM Missile: अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को एडवांस एयर-टू-एयर मिसाइल्स (AMRAAM) नहीं बेच रहा है. दूतावास के अनुसार, हालिया अनुबंध केवल मिसाइल सिस्टम के रखरखाव, उपकरण अपडेट और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:54 PM IST
AMRAAM Missile: पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी का कोई भी मौका नहीं छोड़ा. इसके बावजूद अब ट्रंप ने पाकिस्तान को झटका दिया है. जानकारी के अनुसार, भारत में अमेरिकी दूतावास ने उन मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को एडवांस एयर-टू-एयर मिसाइल्स (AMRAAM) बेचने जा रहा है. दूतावास ने स्पष्ट कहा है कि यह जानकारी गलत है और पाकिस्तान को किसी प्रकार की नई या उन्नत मिसाइल प्रणाली नहीं दी जा रही है.

अमेरिका ने मिसाइल डील को किया खारिज

बता दें कि बीते कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्टों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 AMRAAM मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि इससे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, अमेरिकी दूतावास के बयान ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य केवल सिस्टम का रखरखाव, उपकरण अपडेट और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति है. इसे किसी भी रूप में पाकिस्तान की हवाई शक्ति बढ़ाने के कदम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

इस बीच, अमेरिकी वॉर मेमोरियल ने भी उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला है. अमेरिकी वॉर मेमोरियल की तरफ से इन सभी दावों को खारिज करते हुए इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला है. इसे लेकर पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने जानकारी दी. पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने कहा कि मैंने अमेरिका की ओर से जारी किया गया स्पष्टीकरण देखा है. वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्रूज मिसाइल सप्लाई नहीं कर रहा है. वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें और कोई भी अपग्रेडेड क्रूज मिसाइलें नहीं दी हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

