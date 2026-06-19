अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षरित समझौते को केवल एक कूटनीतिक दस्तावेज़ मानना भूल होगी। यह मध्य-पूर्व के बदलते शक्ति-संतुलन, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के भविष्य को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। यद्यपि इसे औपचारिक शांति संधि का दर्जा नहीं दिया जा सकता, फिर भी इसने पिछले कई महीनों से चल रहे संघर्ष को अस्थायी विराम देकर संवाद की संभावना को जीवित रखा है।
समझौते के अनुसार, युद्धविराम को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। इस अवधि में, अगले 30 दिनों में, ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य को चरणबद्ध ढंग से खोलने तथा समुद्री यातायात को सामान्य बनाने पर सहमत हुआ है, जबकि अमेरिका समुद्री नाकाबंदी हटाने और आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का आश्वासन दे रहा है। पहली दृष्टि में यह समझौता दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है, किंतु इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दो महीनों में होगी।
वर्तमान संकट की जड़ें 28 फरवरी 2026 की घटनाओं में निहित हैं, जब अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के रणनीतिक एवं सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया। इसके बाद ईरान ने अपने सबसे प्रभावशाली रणनीतिक हथियार होर्मुज़ जलडमरूमध्य का उपयोग दबाव बनाने के लिए किया और पूरे खाड़ी क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है; यह वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था की धुरी है। विश्व के समुद्री तेल व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसके बंद होते ही तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आया, ऊर्जा बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ी और एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ विशेष रूप से प्रभावित हुईं। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न बना हुआ है।
लगभग पाँच सप्ताह तक चले संघर्ष के बाद 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा हुई, किंतु यह केवल सैन्य गतिविधियों में सीमित कमी भर थी। वास्तविक विवाद — समुद्री सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम, सत्ता परिवर्तन और इन सबका क्षेत्रीय प्रभाव अभी तक ज्यों के त्यों हैं। इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए यह समझौता बातचीत आगे बढ़ाने की एक कोशिश है।
समझौते की प्रमुख शर्तें
समझौते का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पुनः खोलने से संबंधित है। ईरान ने 30 दिनों के भीतर समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने, बारूदी सुरंगों को हटाने तथा अंतरराष्ट्रीय नौवहन की बहाली सुनिश्चित करने का वचन दिया है।
इसके बदले अमेरिका ने कई आर्थिक रियायतों का संकेत दिया है। इनमें जमी हुई ईरानी परिसंपत्तियों की रिहाई, प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील तथा युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता शामिल है। साथ ही, दोनों पक्षों ने अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई है। इसका अर्थ है कि अमेरिका कोई नया आर्थिक या सैन्य दबाव नहीं बनाएगा और ईरान भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे तनाव पुनः बढ़े।
ईरान ने यह भी दोहराया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। हालाँकि, इस प्रतिबद्धता के सत्यापन की व्यवस्था अभी अस्पष्ट बनी हुई है।
इस समझौते की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी-अपनी जनता के सामने इसे जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यह दावा कर सकते हैं कि उनकी कठोर नीति ने ईरान को वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर किया और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर ईरान यह कह सकता है कि उसने सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी राजनीतिक व्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा तथा अमेरिका को आर्थिक रियायतें देने के लिए विवश किया। यही कारण है कि इस समझौते को कई विश्लेषक “म्यूचुअल फेस-सेविंग अरेंजमेंट” अर्थात दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बचाने वाला समझौता कह रहे हैं।
इसके बावजूद यह समझौता उन मूलभूत मुद्दों को नहीं छूता, जो इस पूरे संकट की जड़ में हैं। सबसे पहला प्रश्न ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का है। मध्य-पूर्व के अनेक देशों और पश्चिमी शक्तियों के लिए यह कार्यक्रम लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। समझौते में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
दूसरा प्रश्न ईरान द्वारा समर्थित क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों का है। लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में सक्रिय विभिन्न संगठनों को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंताएँ बनी हुई हैं। इस विषय पर भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।
तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन का है। 2015 के JCPOA समझौते में विस्तृत निरीक्षण और सत्यापन तंत्र शामिल था। वर्तमान MOU में ऐसी किसी व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहना कठिन है कि यह समझौता दीर्घकालिक विश्वास निर्माण में कितना सफल होगा।
खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया भी मिश्रित रही है। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए केवल युद्धविराम पर्याप्त नहीं है। उनकी प्राथमिक चिंता समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता है।
इन देशों का मानना है कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना बनी रहती है, तो क्षेत्रीय व्यापार और निवेश निरंतर जोखिम में रहेंगे। इसलिए वे अधिक व्यापक समझौते की अपेक्षा कर रहे हैं जिसमें समुद्री सुरक्षा, मिसाइल नियंत्रण और क्षेत्रीय हस्तक्षेप जैसे मुद्दे शामिल हों।
भारत के दृष्टिकोण से यह समझौता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव का सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महँगाई और आर्थिक विकास पर पड़ा है।
यदि यह समझौता सफल रहता है और समुद्री यातायात सामान्य होता है, तो भारत को ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और तेल कीमतों में राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद-आधारित समाधान का समर्थक रहा है।
ऊर्जा संकट के इलावा भी भारत के लगभग दस लाख लोग खाड़ी के क्षेत्र में आजीविका कमाते हैं और उनके करीब 50 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंस से कई भारतीय परिवारों की गुज़र-बार होती है। और वैसे भी भारत के खाड़ी के देशों के साथ ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुदृढ़ संबंध रहे हैं इसलिए भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है।
अंत में यह समझौता न तो निर्णायक विजय है और न ही स्थायी शांति। यह मूलतः एक राजनीतिक विराम है, जिसने युद्ध की तीव्रता को कम किया है और वार्ता के लिए एक खिड़की खोलने की कोशिश की है।अब यह अमेरिका, ईरान और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा कि वे इस दस्तक को शांति के द्वार में बदलते हैं या एक और अधूरे अवसर में।
अगले 60 दिन निर्णायक होंगे। यदि दोनों पक्ष विश्वास-निर्माण के उपायों को आगे बढ़ाते हैं और परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कठिन मुद्दों पर सार्थक प्रगति होती है, तो यह समझौता इतिहास में स्थायी शांति की दिशा में पहले कदम के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन यदि वार्ताएँ विफल होती हैं, तो यह केवल एक अस्थायी विराम और अगले संकट की प्रस्तावना बनकर रह जाएगा।