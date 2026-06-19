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युद्ध रुका, तनाव नहीं! क्या अमेरिका-ईरान समझौता शांति लाएगा या नया संकट?

वर्तमान संकट की जड़ें 28 फरवरी 2026 की घटनाओं में निहित हैं, जब अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के प्रतीकात्मक और सैन्य बयानों पर लगाए गए बयानों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया।

Written ByProf Swarn SinghEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 19, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:53 PM IST
युद्ध रुका, तनाव नहीं! क्या अमेरिका-ईरान समझौता शांति लाएगा या नया संकट?

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Prof Swarn Singh

Prof Swarn Singh

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

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