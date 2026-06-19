इस समझौते की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी-अपनी जनता के सामने इसे जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यह दावा कर सकते हैं कि उनकी कठोर नीति ने ईरान को वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर किया और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर ईरान यह कह सकता है कि उसने सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी राजनीतिक व्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा तथा अमेरिका को आर्थिक रियायतें देने के लिए विवश किया। यही कारण है कि इस समझौते को कई विश्लेषक “म्यूचुअल फेस-सेविंग अरेंजमेंट” अर्थात दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बचाने वाला समझौता कह रहे हैं।