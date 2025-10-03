... एंग्री पुतिन का 'वो' बयान, सुनकर सहम गया चीन का 'चचेरा भाई' पाकिस्तान!

Putin India Visit: करीब 60 दिन बाद प्रेसिडेंट पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं, इसकी पुष्टि खुद रूसी राष्ट्रपति ने की है मगर इसी के साथ पुतिन ने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा, जिससे सुनकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गयी. यहां पर बात पाकिस्तानी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया की खबरों की जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की खबर का ऐसा जबरदस्त पोस्टमार्टम चल रहा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. पाकिस्तानियों की दहशत का आलम ये है कि ये तक दावा किया जाने लगा कि मुनीर-शहबाज सीधे ट्रंप को फोन घुमाकर उनके सामने बिलखने और बिलबिलाने लगे.

हड़कंप क्यों मचा जान लीजिए

पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई दो दिन की नहीं, बल्कि 80 साल पुरानी है. रशिया और इंडिया अगर करीब आएंगे तो अमेरिका को बात चुभेगी. इस दफा अमेरिका मुंह की खाएगा. मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को इस दफा कुछ हासिल होगा. जिसके पास पावर होगी, वही अल्टीमेट वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा. क्योंकि रशिया सुपरपावर है'.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत दौरे पर मुहर

दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप माथा पकड़कर बैठे हैं और शहबाज और मुनीर यानी ट्रंप के इन दोनों पिछलग्गुओं की जान हलक में अटकी है. क्योंकि महाबली रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे पर खुद ही मुहर लगा दी है. क्रेमलिन से जो इनपुट सामने आया उसके मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे. दिसंबर की शुरूआत में पुतिन भारत का दौरा तय हुआ. इस दौरान पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी.

जैसे ही क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की अमेरिका और पाकिस्तान में एक साथ हड़कंप मच गया. कल तक यहीं ट्रंप टैरिफ बम का रिमोट हाथ में लेकर भारत की इकोनॉमी को तहस-नहस करने का दावा कर रहे थे और ट्रंप तो छोड़िए 2-2 पैसों पर गोबर उठाने वाला पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं वो भी आस्तीन चढ़ा रहा था, मगर इसी बीच पुतिन ने ऐसी एंट्री मारी जिसके बाद आस्तीन का सांप और उसे अपनी बीन पर नचाने वाला सपेरा दोनों के होश फाख्ता हो गए.

मोदी-पुतिन अब अमेरिका को सबक सिखाएंगे?

जो पाकिस्तानी अभी तक अमेरिका-पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदियों को ऐतिहासिक बता रहे थे, ट्रंप को नया आका मानकर गुणगान कर रहे थे, मगर जैसे ही पुतिन इंडिया के करीब आए और भारत को खुला समर्थन देने का ऐलान किया. 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गयी. इसकी वजह है भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के विरोध में न्यूड प्रोटेस्ट का ऐलान... कहां और कैसे? फटाफट जानिए सबकुछ

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन-मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में डिफेंस डिल हो सकती है. जिसमें S-500 और Su-57 जैसे हथियार पर चर्चा संभव है. आपको बता दें कि S-500 रूस का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि Su-57 रशिया का 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है.

मौजूदा वक्त में ये दोनों हथियार रूस के अलावा किसी भी मुल्क के पास नहीं है. ये दोनों विध्वंसक वेपन अपने डिफेंस और अटैक के लिए जाने जाते हैं. सबसे अहम बात ये कि दुनिया के शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तक के पास तो इन दोनों हथियारों का कोई तोड़ नहीं है. इसी बात से पाकिस्तानी सहमे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का सुरक्षा कवच देखा था और उसका मिसाइल पावर भी, लिहाजा S-500 तो उससे भी ज्यादा एंडवास और विनाशक लिहाजा शहबाज-मुनीर समेत तमाम पाकिस्तानियों की टांगे काप रही हैं.

'भारत-रूस की यारी...देख रही है दुनिया सारी'

कल तक ट्रंप के नाम की माला जपने वाले पाकिस्तानी अब कैमरे पर ट्रंप को जूता भीगो-भीगो कर मार रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी भद्द ऐसी पिटवाई कि सीधे हिंदुस्तान से भिड़ गया खैर अभी तो शुरूआत है, जिस तरह भारत और रूस एक साथ मिलकर फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं, उसे देख यही लग रहा है कि ट्रंप का सारा-गुणा गणित जल्द फेल होगा और इसके बाद तो वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल सकता है.