Tik Tok: पाकिस्तान में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म टिकटॉक को लेकर ताजा विवाद सामने आया है. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो महिला की तरह कपड़े पहनता था और टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करता था. पुलिस ने संदिग्ध की पहचान अब्दुल मुगीज के रूप में की है.

महिलाओं के कपड़े पहनता था शख्स देता था तरह-तरह के पोज

खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रवक्ता लियाकत अली ने मीडिया को बताया कि मुगीज महिलाओं के कपड़े पहनता था तरह-तरह के पोज देता था और ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता था. अधिकारी ने बताया कि कई शिकायतें सामने आने के बाद बामखेल पुलिस चौकी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुगीज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मुगीज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और भविष्य में ऐसी अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने की कसम खाई.

बता दें, पाकिस्तान में टिकटॉक को पहले भी कई बार ब्लॉक किया जा चुका है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री साझा की जाती है. बता दें, जुलाई के महीने में टिकटॉक ने अपने दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण पाकिस्तान में कुल 24954128 वीडियो हटा दिए थे. जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में टिकटॉक को लेकर ताजा विवाद जुलाई में ही तब शुरू हुआ था जब एक टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर सुमीरा राजपूत सिंध अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं थी.