इस्लामाबाद पहुंचे अराघची, US से सीधी बातचीत से इनकार; क्या डिप्लोमेसी लाएगी समाधान या फिर भड़केगा युद्ध?

US Iran Second Round Peace Talks Update: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के फिर से मंडरा रहे बादलों के बीच शांति की कोशिशें भी जारी हैं. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे. उनकी इस यात्रा से ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रयासों का संकेत मिला है. हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया.

ईरान ने सीधी बातचीत से किया इनकार

इशाक डार ने अपने एक्स हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी. मामले से जुड़े एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान लगातार यूएस-इजरायल के संपर्क में है. उम्मीद है कि दोनों के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हो सकता है.

हालांकि ईरान ने आगे होने वाली शांति वार्ता में भाग लेने से साफ इनकार किया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाग़ई ने एक्स पर लिखा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचा है. लेकिन इस दौरे में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं होने वाली है. तेहरान की राय और चिंताओं को पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचाया जाएगा.

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अराघची ने तीन देशों का दौरा किया शुरू

प्रवक्ता ने बताया कि अराघची का यह दौरा तीन देशों के दौरे का हिस्सा है. इस्लामाबाद के बाद वे ओमान की राजधानी मस्कट और रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे. ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी सीधी बातचीत की कोई संभावना नहीं है.

We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026

इस अनिश्चितता के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए प्रयास लगातार जारी हैं. इस्लामाबाद पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दोनों पक्षों को बैकडोर तरीके से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है. अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इन प्रयासों का नतीजा जल्द दिख सकता है.

विटकोफ और कुश्नर पहुंच रहे इस्लामाबाद

ईरान के इनकार के बावजूद अमेरिका भी कूटनीतिक पहल कर रहा है. उसके विशेष दूत स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं. वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्टैंड बाय में रहेंगे और अगर बातचीत आगे बढ़ती नजर आई तो वे इस्लामाबाद आएंगे.

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान अमेरिकी मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. ट्रंप ने कहा, वे एक प्रस्ताव दे रहे हैं, हमें देखना होगा कि उसमें हमें वे क्या-क्या ऑफर करते हैं. ट्रंप ने दोहराया कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ना होगा. इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों का स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करना होगा.

ईरान ने लगाई नाकाबंदी हटाने की शर्त

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी सैन्य नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक कोई सौदा नहीं हो जाता. वहीं ईरान का कहना है कि किसी भी बातचीत से पहले अमेरिकी नाकाबंदी को हटाया जाना चाहिए. इसके बिना वह कोई समझौता तैयार नहीं है. ऐसे में दोनों के बीच यह डेडलॉक कैसे टूटेगा, इस सवाल पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं.