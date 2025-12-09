Advertisement
trendingNow13035110
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistan Hindu: जुल्म की हद! सफेद कार में आए तीन बंदूकधारी, पाकिस्तान में दिनदहाड़े हिंदू महिला-बेटी अगवा

Pakistan Hindu Woman Kidnapped: परिवार ने बताया कि महिला किसी काम से घर से निकली थी. कुछ ही देर बाद हथियारों से लैस तीन हमलावर सफेद ऑल्टो में आए और उसे उठाकर ले गए. इस घटना से हिंदुओं में दहशत पैदा हो गई है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Hindu: जुल्म की हद! सफेद कार में आए तीन बंदूकधारी, पाकिस्तान में दिनदहाड़े हिंदू महिला-बेटी अगवा

Pakistan Karachi News: पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन किसी ना किसी हिंदू महिला को अगवा कर लिया जाता है या उन पर जुल्म ढाया जाता है. ताजा मामला पाकिस्तान के कराची का है, जहां शेरशाह के सिंधी मोहल्ला में एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया है. 

सफेद ऑल्टो में आए और उठाकर ले गए

परिवार ने बताया कि महिला किसी काम से घर से निकली थी. कुछ ही देर बाद हथियारों से लैस तीन हमलावर सफेद ऑल्टो में आए और उसे उठाकर ले गए. इस घटना से हिंदुओं में दहशत पैदा हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले सिविल राइट एक्टिविस्ट शिवा काची ने कहा कि रानी और उसकी बेटी अब तक लापता हैं. उसके परिवार को डर है कि कहीं जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाकर किसी किडनैपर से निकाह ना करा दिया जाए.

एफआईआर दर्ज हुई लेकिन पसरी दहशत

उन्होंने कहा, 'हमने FIR दर्ज करवा दी है लेकिन यह बेहद चिंतित कर देने वाली घटना है कि तीन अज्ञात बंदूकधारियों ने एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को अगवा कर लिया है.'

उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से अपील की कि वे इस पर ध्यान दें और एक्शन लें, क्योंकि हिंदू लड़कियों और महिलाओं को अब अक्सर किडनैप करके जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उनकी शादी मुस्लिम आदमियों से कर दी जाती है, जो ज्यादातर मामलों में उनसे बहुत बड़े होते हैं.

सिंध के मीरपुरखास में अपना ऑफिस चलाने वाले काची ने कहा कि उन्हें खुद ऐसे ग्रुप्स से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं जो हिंदू लड़कियों को किडनैप करने और जबरदस्ती उनका धर्म बदलने के इस काम में शामिल हैं, खासकर गरीब परिवारों की लड़कियों को.

उन्होंने कहा, 'मुझे फोन पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं, और मुझे अपनी जान का डर है, लेकिन मैंने पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दी है और सिक्योरिटी मांगी है.'

आए दिन होती हैं पाक में ऐसी घटना

इस बीच, एक और मामले में, सिंध प्रांत के उमरकोट शहर में, हथियारबंद लोगों ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी.

भागवी अपने पति के साथ अपने माता-पिता से मिलने घर जा रही थी, तभी हथियारबंद लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की. हालांकि, वह खुशकिस्मत थी कि हथियारबंद लोग उसे किडनैप नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने बीच-बचाव किया और हथियारबंद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वे भाग गए.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Hindus in Pakistan

Trending news

नाइट क्लब मालिकों पर शिकंजा कसा, क्या आपको मालूम है रेड कॉर्नर-ब्लू कॉर्नर में अंतर
Goa
नाइट क्लब मालिकों पर शिकंजा कसा, क्या आपको मालूम है रेड कॉर्नर-ब्लू कॉर्नर में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार