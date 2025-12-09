Pakistan Hindu: जुल्म की हद! सफेद कार में आए तीन बंदूकधारी, पाकिस्तान में दिनदहाड़े हिंदू महिला-बेटी अगवा

Pakistan Hindu Woman Kidnapped: परिवार ने बताया कि महिला किसी काम से घर से निकली थी. कुछ ही देर बाद हथियारों से लैस तीन हमलावर सफेद ऑल्टो में आए और उसे उठाकर ले गए. इस घटना से हिंदुओं में दहशत पैदा हो गई है.
Trending Photos
Pakistan Karachi News: पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन किसी ना किसी हिंदू महिला को अगवा कर लिया जाता है या उन पर जुल्म ढाया जाता है. ताजा मामला पाकिस्तान के कराची का है, जहां शेरशाह के सिंधी मोहल्ला में एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया है.
सफेद ऑल्टो में आए और उठाकर ले गए
परिवार ने बताया कि महिला किसी काम से घर से निकली थी. कुछ ही देर बाद हथियारों से लैस तीन हमलावर सफेद ऑल्टो में आए और उसे उठाकर ले गए. इस घटना से हिंदुओं में दहशत पैदा हो गई है.
सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले सिविल राइट एक्टिविस्ट शिवा काची ने कहा कि रानी और उसकी बेटी अब तक लापता हैं. उसके परिवार को डर है कि कहीं जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाकर किसी किडनैपर से निकाह ना करा दिया जाए.
एफआईआर दर्ज हुई लेकिन पसरी दहशत
उन्होंने कहा, 'हमने FIR दर्ज करवा दी है लेकिन यह बेहद चिंतित कर देने वाली घटना है कि तीन अज्ञात बंदूकधारियों ने एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को अगवा कर लिया है.'
उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से अपील की कि वे इस पर ध्यान दें और एक्शन लें, क्योंकि हिंदू लड़कियों और महिलाओं को अब अक्सर किडनैप करके जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उनकी शादी मुस्लिम आदमियों से कर दी जाती है, जो ज्यादातर मामलों में उनसे बहुत बड़े होते हैं.
सिंध के मीरपुरखास में अपना ऑफिस चलाने वाले काची ने कहा कि उन्हें खुद ऐसे ग्रुप्स से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं जो हिंदू लड़कियों को किडनैप करने और जबरदस्ती उनका धर्म बदलने के इस काम में शामिल हैं, खासकर गरीब परिवारों की लड़कियों को.
उन्होंने कहा, 'मुझे फोन पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं, और मुझे अपनी जान का डर है, लेकिन मैंने पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दी है और सिक्योरिटी मांगी है.'
आए दिन होती हैं पाक में ऐसी घटना
इस बीच, एक और मामले में, सिंध प्रांत के उमरकोट शहर में, हथियारबंद लोगों ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी.
भागवी अपने पति के साथ अपने माता-पिता से मिलने घर जा रही थी, तभी हथियारबंद लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की. हालांकि, वह खुशकिस्मत थी कि हथियारबंद लोग उसे किडनैप नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने बीच-बचाव किया और हथियारबंद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वे भाग गए.